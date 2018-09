Walldorf. (bz/rodi/miwi) Der kommende Gegner hat vorgemacht, wie es gehen kann. Sieben Punkte sammelte der Fußball-Regionalligist FSV Frankfurt aus den letzten drei Partien. Am Freitag um 19 Uhr geben die erfolgreichen Hessen ihre Visitenkarte beim Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf ab.

Die Astorstädter treten seit Wochen auf der Stelle. Seit vier Begegnungen warten sie auf einen Torerfolg. "Die Jungs können es ja nicht verlernt haben. Deshalb müssen wir es aus ihnen herauskitzeln", hat FCA-Trainer Matthias Born in dieser Woche viel Wert auf Erfolgserlebnisse im Training "durch spielnahe Abschlusssituationen" gelegt.

Chancen gab es vor allem beim 0:0 im Kellerduell bei Hessen Dreieich zuhauf, deutlich mehr als in den Wochen zuvor. "Im Sechzehner müssen die Jungs eher den Gedanken ,ich schieße’ als ,ich passe noch einmal’ haben", veranschaulicht Born, mit welcher Einstellung seine Kicker den Rasen betreten sollen.

Wen er aufstellen wird, kann er aus einem nahezu vollbesetzen Kader auswählen. Außer dem Langzeitverletzten Marcel Bormeth fehlt kein Akteur aufgrund einer Verletzung oder einer Disziplinarsperre.

Es ist das Spiel eins für den SV Waldhof Mannheim nach dem DFB-Bundesgerichtsurteil Urteil vom Dienstag und den drei Punkten Abzug. Zumindest beim Training nahm nach der Hiobsbotschaft aus Frankfurt alles seinen gewohnten Gang. "Die Stimmung war trotz allem gut", berichteten Zaungäste. "Was vor Gericht passiert, können wir eh nicht beeinflussen", konzentriert sich nicht nur Waldhofs Mittelfeldspieler Marco Schuster auf den sportlichen Teil.

Und da heißt es fokussiert zu sein auf die nächste Aufgabe. Diese ist am heutigen Freitag um 19 Uhr ein Auswärtsspiel beim Aufsteiger FK Pirmasens. Der Spitzenreiter aus Mannheim, auf fremden Plätzen noch ungeschlagen, muss bei einer der heimstärksten Mannschaften antreten. Der FKP holte zehn von 15 möglichen Punkten.

"Es wird ein körperlich hartes Spiel unter der besonderen Flutlichtatmosphäre werden", erwartet Trainer Bernhard Trares keinen Spaziergang. Den Pfälzer Abwehrriegel mit vielen großen und robusten Spielern gelte es in den bevorstehenden 90 Minuten zu knacken.

Neu auf der Ausfallliste ist beim Waldhof Jan Just aufgrund einer Absplitterung am Fußzeh. Dagegen steht Michael Schultz nach verbüßter Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Vier Siege gab es für die TSG 1899 Hoffenheim II in den jüngsten fünf Spielen, so dass Marco Wildersinn "sehr zufrieden" mit der Entwicklung seiner jungen Mannschaft sein kann. Zuletzt schlug sie den Nachwuchs des FSV Mainz 05 mit 3:0 und zeigten laut Trainer ein "sehr ordentliches Spiel." Gleiches strebt Wildersinn auch am Freitag um 18 Uhr beim SSV Ulm an, wenngleich er weiß, wie schwer die Aufgabe wird: "Ulm ist Zweiter und gehört da oben hin."

Bitter ist für Hoffenheim und Wildersinn, dass sich Tim Hüttl beim Sieg gegen Mainz einen Kreuzbandriss zugezogen hat und mehrere Monate ausfallen wird. Der Trainer braucht also langfristig einen Ersatz für den Innenverteidiger. Ob der für das Ulm-Spiel aus dem Profikader kommt, entscheidet sich kurzfristig.