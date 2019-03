Duell an der Spitze: Marcel Seegert (rechts) will auch morgen im Topspiel punkten. Foto: vaf

Heidelberg. (rodi/bz/miwi) Es ist das unbestrittene Topspiel des Wochenendes in der Regionalliga Südwest. Spitzenreiter SV Waldhof Mannheim empfängt am Samstag um 14 Uhr den Verfolger 1. FC Saarbrücken. Der Südwest-Rundfunk überträgt live, denn zwischen diesen beiden Teams wird sich wohl die Meisterschaft und damit der direkte Aufstieg in die 3. Liga entscheiden. Mindestens 12.000 Zuschauer werden erwartet, daher wird eine frühzeitige Anreise empfohlen. Aufgrund der Baustellensituation in der Theodor-Heuss-Anlage ist mit verkehrsbedingten Wartezeiten zu rechnen. Unabhängig vom Ergebnis wird Waldhof auch nach diesem Spiel Tabellenführer sein, doch bei derzeit fünf Punkten Vorsprung können die Kurpfälzer mit einem Sieg vielleicht schon die Weichen für den Aufstieg stellen, auch wenn danach noch elf Partien zu absolvieren sind.

"Das Spiel hat schon ein gewisse Bedeutung", versucht SVW-Trainer Bernhard Trares gar nicht erst, das Gipfeltreffen mit den Saarländern kleinzureden, wenngleich er noch nicht von einer vorentscheidenden Partie sprechen will. "Auch Saarbrücken spielte zuletzt sehr stabil, ich sehe aber keinen Vorteil für einen der beiden Klubs, es wird ein Spiel auf Augenhöhe", prophezeit der Coach.

Der 1. FC Saarbrücken, der mit der Empfehlung von fünf Siegen in Folge anreist, kann am Samstag personell aus dem Vollen schöpfen und tritt mit "kompletter Kapelle" an. "Wir wollen zumindest nicht verlieren. Mit einem Unentschieden wäre bei weiterhin fünf Punkten Rückstand noch alles möglich", sagt FC-Coach Dirk Lottner. "Beim SVW ist der Einsatz von Jannik Sommer noch fraglich, der unter der Woche leichtes Fieber hatte. Dagegen kann Raffael Korte nach seiner Zwangspause in Freiburg jetzt wieder mitwirken.

In Jubelstürme bricht momentan keiner aus beim Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf. Zwei Pleiten zum Jahresauftakt bei 0:8-Toren haben zur Ernüchterung geführt. Heute Abend müssen die Schützlinge von Trainer Matthias Born zur U 21 des VfB Stuttgart. Anpfiff beim Mitkonkurrenten im Abstiegskampf ist um 19 Uhr.

"Den Auftakt haben wir uns logischerweise anders vorgestellt", macht Born keinen Hehl um seine Enttäuschung, erhofft sich davon aber gleichzeitig eine reinigende Wirkung, "im Nachhinein ist es vielleicht besser, wie jetzt beim 0:5 gegen Elversberg richtig bestraft worden zu sein." Mit dem Gastspiel in der Landeshauptstadt beginnt heute eine Serie von acht Spielen, aus denen die Walldorfer in der Vorrunde lediglich drei Punkte ergattern konnten.

Immerhin personell bleiben fast keine Wünsche offen. Innenverteidiger Max Müller kehrt nach seiner Gelbsperre zurück, was dem Abwehrverbund nur helfen kann. Nach seiner Erkältung ist Mittelfeldspieler Marcus Meyer ebenfalls wieder einsatzbereit. Dagegen dauert die Genesung von Niklas Horn, der immerhin schon wieder mit der Mannschaft trainiert, noch ein wenig. "Für Niki käme ein Einsatz zu früh", sagt Born.

Marco Wildersinn hatte länger als gewohnt mental mit einem Spiel zu tun. "Das verdaut man nicht so einfach", sagte der Trainer der U 23 der TSG Hoffenheim mit Blick auf das 0:5 zuletzt gegen die Offenbacher Kickers. Einen Knacks soll die Partie gegen die Hessen seiner jungen Mannschaft aber nicht geben, weshalb es heute Abend (19 Uhr) bei Wormatia Worms ein Erfolgserlebnis geben soll. Das wird aber nicht einfach, weil die Wormser einerseits in er Winterpause den eigenen Kader verstärkt haben, und Wildersinn andererseits große personelle Probleme hat. Sieben Akteure aus dem U 23-Kader fehlen. Wenigstens kann der Coach wieder auf Andreas Ludwig bauen, der seine Gelbsperre abgesessen hat.