In der siebten Minute der Nachspielzeit sicherte Emre Güner dem VfB Leimen den Kreispokal, die Freude war grenzenlos. Foto: A. Hauck

Von Christopher Benz

Eppelheim. Gewiss schon über hundert Mal hat jeder Fußball-Interessierte einen solchen Spielverlauf erlebt. Eine Mannschaft führt mit 1:0, vergibt mehrere, teils glasklare Möglichkeiten und kassiert kurz vor Schluss den Ausgleich und im schlimmsten Fall sogar das Gegentor zur Niederlage. Exakt so verlief das Heidelberger Fußball-Kreispokalendspiel zwischen dem 1. FC Wiesloch und dem VfB Leimen am Mittwochabend auf dem Sportgelände des ASV Eppelheim.

"Der Gegner hätte uns mit 5:0 abschießen müssen", konstatierte Leimens Trainer Andreas Stober unmittelbar nach dem Abpfiff. Während seine Spieler das späte Elfmetertor - in der siebten Minute der Nachspielzeit - von Emre Güner ausgiebig feierten, stand der erfahrene Übungsleiter kopfschüttelnd neben der Leimener Bank.

Der Rahmen passte. "Ein ganz dickes Lob an den Ausrichter", schickte Stober seinem Fazit hinterher. Beim ASV Eppelheim freute man sich, Gastgeber für 500 Zuschauer zu sein, von der Parkraumsituation bis zur leckeren Stadionwurst stimmte alles. Sogar das Wetter spielte mit, was im Heidelberger Kreispokal keine Selbstverständlichkeit ist. In den vergangenen Jahren gehörte der Regen zur Pokalübergabe ebenso wie die Medaillen und die überdimensionalen Biergläser.

Nur etwas mehr Andrang auf dem Sportplatz hätte dieses nicht zwingend hochklassige, aber extrem spannende Finale verdient gehabt. "Ich hätte mir mehr Zuschauer gewünscht", sagte Pokalspielleiter Frank Wolf, "da ist uns beispielsweise der Sinsheimer Kreis voraus." Immerhin sind die 500 Besucher eine kleine Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr.

Auf dem Rasen trafen zwei der drei besten Kreisligisten aufeinander. Über 90 Minuten betrachtet, hatten die Wieslocher deutliche spielerische Vorteile. Engagierter, mutiger und schlichtweg motivierter präsentierte sich die Elf von Trainer Mehmet Öztürk. "Was das Spielerische anbelangt, bin ich zufrieden", sagte er zur Leistung seiner Elf, bemängelte im gleichen Atemzug aber "die schlechte Chancenverwertung."

In einer chancenarmen ersten Hälfte, in der sich beide Mannschaften nicht zuletzt aufgrund ihrer ähnlichen Grundformationen neutralisierten, besaß Wiesloch bereits leichte Vorteile. Daher fiel das 1:0 durch einen verwandelten Foulelfmeter von Mario Burato (44.) nicht unverdient.

Je näher die Begegnung im zweiten Abschnitt auf die Ziellinie zuging, desto mehr öffnete Leimen seine Abwehr, was den Wieslochern viel Raum zum Kontern gab. Vier hundertprozentige Chancen von Burato (58.), Ünlü (63.), Öztürk (74.) und Glasnovic (84.) entschärfte entweder der sehr aufmerksame Leimener Torhüter Patrick Bender oder versemmelten die Angreifer fahrlässig.

Drei Minuten vor dem Ende legte sich Emre Güner, 2016 und 2017 Pokalsieger mit Wiesloch, die Kugel für eine Leimener Ecke bereit. Seine Flanke köpfte Yasin Kahraman zum 1:1 in die Maschen. Eine kleine Rudelbildung hatte die korrekte gelb-rote Karte für Thorsten Kniehl zur Folge, weshalb Leimen die restliche Nachspielzeit ohne Gegentor überstehen und sich so in die Verlängerung retten wollte.

Schließlich landete ein weiter Pass bei Luca Linhart, der im Strafraum einen leichten Schubser erhielt. Eine 50:50-Entscheidung, die der souveräne Unparteiische Marc Heiker als strafstoßwürdig einschätzte. Ausgerechnet der ehemalige Wiesloch Güner schnappte sich den Ball und versenkte ihn platziert unten rechts.

"Ein bisschen nervös war ich schon", gestand der Siegtorschütze hinterher. Zufall war der Treffer aber nicht, "denn ich habe im Training speziell ein paar Elfmeter trainiert."

1. FC Wiesloch: Dörner - Ertas, Schneider, Kühn, Özdemir - Burato, Sertdemir, M. Güner, B. Öztürk - Ünlü (83. Glasnovic), Tiryaki.

VfB Leimen: Bender - L. Federolf, Sanyang, Selzer, E. Güner - Stang (59. Linhart), Knödler, Barth (46. Milano), Bekyigit (80. Schunk) - Kara (68. Kahraman), Kniehl.

Schiedsrichter: Marc Heiker (Sulzfeld); Zuschauer: 500; Tore: 1:0 Burato (44., Foulelfmeter), 1:1 Kahraman (87.), 1:2 Güner (90.+7, Foulelfmeter); Gelb-rote Karte: -/Kniehl (87., Unsportlichkeit).