Von Christopher Benz

Walldorf. Selten hat ein Neuzugang beim Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf so schnell eine so wichtige Rolle eingenommen: Tim Grupp belebt trotz seiner erst 23 Lenze das Spiel der Astorstädter mit einer ordentlichen Portion Souveränität. Am Freitagabend konnten sich die Zuschauer im Dietmar-Hopp-Sportpark mal wieder selbst ein Bild davon machen, denn Tim Grupp war einer der fleißigen Antreiber seiner Elf beim wertvollen 4:2-Erfolg gegen Wormatia Worms.

"Es ist immer eine blöde Situation, wenn man zwei Mal führt und der Gegner immer wieder zurückkommt", fasste der Rechtsfuß Tim Grupp den Spielverlauf zusammen, als die Walldorfer nach 2:0- und 3:1-Führungen jeweils den Anschlusstreffer hinnehmen mussten, aber immer wieder zurückschlugen. Das erlösende 4:2 gelang schließlich Rechtsverteidiger Jonas Kiermeier, der eine Hereingabe von Benjamin Hofmann, seines Pendants von der linken Seite, aus kurzer Distanz über die Linie des Wormser Tores drückte (79.).

Einer der ersten Gratulanten nach dem Siegtreffer war Tim Grupp, der die 90 Minuten als laufstarker "Sechser" stets in unmittelbarer Ballnähe verbrachte. "Wir haben die schwierige Situation super gelöst und letztlich hoch verdient gewonnen", sah er sich und seine Kollegen vor allem mental gerüstet für das packende Kampfspiel mit dem Tabellennachbarn. Seine eigene starke Leistung krönte der ehemalige Karlsruher mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 (63.). Die weiteren Tore für die Gastgeber erzielten Andreas Schön mit dem 1:0 (20.) sowie Marcus Meyer, der das Zwischenergebnis nach 38 Minuten auf 2:0 stellte.

Der "Sechser" hat verlängert

"Ich fühle mich hier sehr wohl", sagte Tim Grupp zu seiner Entscheidung, weshalb er vor knapp zwei Wochen seinen Vertrag beim FCA gleich um drei Jahre bis Juni 2021 verlängert hat. "Tim hat sich bei uns direkt zu einer Stammkraft entwickelt. Er ist extrem zuverlässig, zweikampfstark und hat als Sechser immerhin schon drei Saisontore erzielt", weiß sein Trainer Matthias Born, was er an dem Spielgestalter hat. Innerhalb der Mannschaft übernimmt Tim Grupp Verantwortung, ohne allerdings der ganz energische Lautsprecher zu sein. "Er hat seine klare Meinung und will vor allem im taktischen Bereich sehr viel wissen", ist Born froh über einen so interessierten Schützling, wie Tim Grupp einer ist.

Bei all dem Lob und der konstant positiv wahrgenommenen sportlichen Leistung drängt sich die Frage auf, was er in seiner noch jungen Karriere erreichen möchte. "Im Hinterkopf habe ich immer noch das Ziel, höher zu spielen", spricht Tim Grupp ganz offen über seine persönlichen Erwartungen. Im Moment zählt aber nur eines, und das ist der Klassenverbleib des FCA, den die Feierabendprofis in Walldorf zum vierten Mal in Serie erreichen wollen.

Präsident Willi Kempf sah in dem Erfolg gegen den "Nachbarn" aus Worms daher mehr als die drei errungenen Zähler. "Das war ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir haben es verdient gewonnen, daher sieht die Situation nun bedeutend besser aus als noch zum Ende des vergangenen Jahres", zeigte sich Kempf nach der Partie entspannt wie selten, da die Abstiegsränge wieder ein gutes Stück von Walldorf weggerückt sind.