Mannheim. (leo) Die Bilanz der insgesamt acht Mannheimer Mannschaften bei den deutschen Hallenhockey-Meisterschaften im weiblichen und männlichen Nachwuchsbereich konnte sich sehen lassen.

Obwohl mit Camille Nobis - sie ist derzeit beim Zentrallehrgang der A-Nationalmannschaft im spanischen Cadiz im Einsatz - eine Top-Stürmerin nicht eingesetzt werden konnte, sicherte sich die weibliche Jugend A des Mannheimer HC in Neunkirchen durch einen 3:2-Endspielerfolg über den Club an der Alster Hamburg zum vierten Mal hintereinander den deutschen Meistertitel. Einem 6:0-Auftaktsieg gegen den Münchner SC hatte der von Janick Thum trainierte Südmeister ein 2:1 über den Club Raffelberg folgen lassen. Trotz der Niederlage gegen den Berliner HC (1:2) kam der MHC als Gruppenzweiter ins Halbfinale, in dem man mit einem klaren 5:1 Rot-Weiß Köln keine Chance ließ.

Spannend machten es die A-Mädchen des MHC, die als süddeutscher Meister im rheinhessischen Gau-Algesheim zunächst den Wiesbadener THC (1:0) besiegten, dann aber gegen den RTHC Leverkusen (1:3) den Kürzeren zogen. Durch einen 4:3-Erfolg über den späteren Endspielgegner Berliner HC machte das Team von Trainer Christian Wittler das Halbfinale perfekt, in dem der SC Frankfurt 1880 mit 3:1 nach Penaltyschießen bezwungen wurde. Im Finale nahm Berlin aber dann beim 4:3 nach Penaltyschießen Revanche am MHC für die Niederlage im Gruppenspiel.

Mit einer weißen Weste war bei der weiblichen Jugend B in Hanau der süddeutsche Vizemeister TSV Mannheim ins Halbfinale gestürmt. Das Team des Trainergespanns Fanny Cihlar und Carsten Müller hatte alle Gruppenspiele gewonnen, gegen den Crefelder HTC (6:2), Eintracht Braunschweig (2:0) und den Großflottbeker THGC (4:3). Im Halbfinale gegen den UHC Hamburg musste man sich am Ende mit 1:2 dem späteren deutschen Meister ebenso beugen wie im "kleinen Finale" Rot-Weiß Köln (0:2).

Ebenfalls ungeschlagen hatte die männliche Jugend A des MHC von Trainer Sebastian Scheurer im sächsischen Machern die Vorschlussrunde erreicht. Der süddeutsche Meister bezwang sowohl den Nürnberger THC (3:1) als auch Uhlenhorst Mülheim (2:1) und trennte sich vom deutschen Meister UHC Hamburg 3:3-Unentschieden. Noch zur Pause des Halbfinales führte der MHC, bei dem der beim Zentrallehrgang der A-Nationalmannschaft in Valencia weilende Teo Hinrichs schmerzlich vermisst wurde, mit 1:0 gegen den Münchner SC, zog dann jedoch mit 1:2 den Kürzeren. Am Ende stand aber dann Platz drei nach einem 6:5-Erfolg im Penaltyschießen über den Düsseldorfer HC.

Wenn man wie die A-Knaben des TSV als Süddritter das Finale der "Deutschen" in Nürnberg erreicht, dann ist das schon ein großer Erfolg. Auch wenn das Team von Trainer Alexander Vörg letztlich mit 6:7 nach Penaltyschießen gegen den DSD Düsseldorf verlor, so standen dem zuvor Erfolge in der Gruppenphase gegen den Lokalrivalen MHC (3:1), Berliner SC (5:4) und Rot-Weiß Köln (4:1) und im Halbfinale gegen den UHC Hamburg (1:0) gegenüber. Äußerst unglücklich hatten dagegen die A-Knaben des MHC von Trainer Lucas Koch den Einzug in die Vorschlussrunde verfehlt. Nach der Auftaktniederlage des süddeutschen Titelträgers gegen den TSV wurde Rot-Weiß Köln (4:1) geschlagen. Nach dem 1:1 gegen den am Ende punktgleichen Berliner SC fehlte ein einziges Tor, um sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Mit einem 2:1 gegen Alster Hamburg sicherte sich der MHC dann aber letztlich Platz fünf.

Als Südvizemeister verkaufte sich die von Phillip Schlageter trainierte männliche Jugend B des TSV in Wuppertal teuer. Dem 1:0-Auftakterfolg gegen den Düsseldorfer HC folgte eine 3:4-Niederlage gegen den DTV Hannover. Aber mit einem 4:3-Sieg gegen den späteren deutschen Meister Club an der Alster Hamburg qualifizierte sich der TSV als Gruppenzweiter für die Vorschlussrunde, in der man dem SC Frankfurt 1880. Auch das "kleine Finale" ging mit 5:6 nach Penaltyschießen gegen Mülheim verloren. Unter seinen Möglichkeiten blieb dagegen der süddeutsche Meister MHC. Gleich zum Auftakt musste sich das Team von Trainer Peter Maschke dem SC Frankfurt 1880 (2:3) und dem später Drittplatzierten Uhlenhorst Mülheim (3:4) beugen und hatte damit das Halbfinale verpasst. Der 5:1-Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen den Großflottbeker THGC reichte zum Spiel um Platz fünf, in dem es mit einem 6:0-Sieg über Hannover einen versöhnlichen Abschluss gab.