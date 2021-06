Von Nikolas Beck

Heidelberg. Endstation Achtelfinale hieß es für vier der sechs Hoffenheimer bei der Europameisterschaft. Einer darf weiter auf einen Einsatz hoffen, ein anderer spielte beim Debüt groß auf.

> Für Pavel Kaderabek hieß es "from zero to hero". Der Rechtsverteidiger fand im bisherigen Turnierverlauf keinen Weg vorbei an Vladimir Coufal, blieb ohne Spielminute.

Gut, dass sein Trainer Jaroslav Silhavy die RNZ liest.

"Warum nicht mit Pavel Kaderabek auf links?", wurde in dieser Rubrik vor dem Achtelfinale der Tschechen gegen die Niederlande gefragt. Und siehe da: Beim 2:0-Überraschungscoup gegen die Elftal beackerte der 29-Jährige mit der Pferdelunge von Beginn an und bis zum Schlusspfiff nach sechs Minuten Nachspielzeit die linke Bahn. Von null auf fast hundert sozusagen.

Zugegeben: Dass der etatmäßige Linksverteidiger Jan Boril gelbgesperrt pausieren musste, wird neben dem Tipp der RNZ ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Kaderabek machte seine Sache auf der ungewohnten Seite ordentlich, klärte einmal in höchster Not, verpasste vorne nur knapp einen eigenen Treffer – und wird hoffen, am Samstag um 18 Uhr im Viertelfinale gegen Dänemark wieder auflaufen zu dürfen.

> Ob es dann zum Duell mit Robert Skov kommt, ist fraglich. Der Rechtsaußen mit der linken Klebe kam auch beim 4:0-Erfolg der Dänen gegen Wales nicht zum Zug. Und Änderungen in der Offensive liegen für Coach Kasper Hjulmand nach dem Schützenfest von "Danish Dynamite" nicht unbedingt auf der Hand.

> Andrej Kramaric hat wahrscheinlich seine beste Turnierleistung gezeigt, muss nach dem wilden 3:5 n.V. der Kroaten gegen Spanien aber dennoch die Heimreise antreten. Der Offensivmann, der bei der Euro zwischen Startelf und erstem Joker pendelte, kam gegen "La Furia Roja" zur zweiten Halbzeit aufs Feld und half mit 31 Ballkontakten, zwei Torschüssen und einer engagierten Laufleistung mit, aus einem 1:3 das 3:3 zu machen.

> Christoph Baumgartner und Florian Grillitsch hatten mit Österreich durch den Achtelfinaleinzug bereits Geschichte geschrieben. Beinahe hätten sie im Viertelfinale gegen Italien ein Kapitel hinzugefügt. 1:2 n.V. hieß es am Ende – für "Baumi", zwischendurch angeknockt, am Ende von Krämpfen geplagt, war nach 90 Minuten Schluss, "Grillo" zur Halbzeit der Verlängerung.

> Stefan Posch war erneut im Kader, beendete das für die "Ösis" historische Turnier aber ohne Einsatz.