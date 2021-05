Heidelberg. (CPB) Am Freitag hat eine große Trauergemeinde auf dem Dossenheimer Friedhof von Hans-Joachim Wallenwein Abschied nehmen müssen. Das Ehrenmitglied des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) war am 26. April im Alter von 71 Jahren verstorben und hinterlässt neben seiner Ehefrau Christa und der Tochter Eva und zwei Enkeln viele Sportfreunde, die ihn als Stürmer und sportlicher Leiter des TSV Handschuhsheim sowie als Funktionär im Rugby-Verband Baden-Württemberg (RBW) und DRV geschätzt und bewundert haben.

Hans-Joachim Wallenwein ist im Mühltal aufgewachsen und spielte beim TSV erst Fußball, ehe er mit Freunden in die Rugby-Nachwuchsmannschaft wechselte. Über zehn Jahre spielte er als starker Ballfänger in der Gasse und als sicherer Spitzkicker mit Treffern von der Mittellinie im Oberliga- und Bundesligateam. Höhepunkte waren die Endspiele 1978 in der deutschen Meisterschaft (16:24 gegen FV 97 Linden) und dem Pokalwettbewerb (0:6 gegen SV 08 Ricklingen). Damals war Hannover die unumstrittene deutsche Rugby-Hochburg. Dass heute Heidelberg besser ist, liegt auch an der unermüdlichen, präzisen, planvollen und beharrlichen Arbeit Wallenweins. Als Sportchef der "Hendsemer Löwen" war er zwölf Jahre lang gütiger Freund vieler junger Spieler. Er öffnete die Mannschaft für ausländische Spieler wie die Chilenen Marcelo Audibert-Arias, Gonzalo Boye und Patrick Fliegel.

Im Sommer 2000 wurde Wallenwein in den RBW-Vorstand gewählt und vertrat den Rugbysport bis zuletzt im Badischen Sportbund Nord und als Kreisfachwart im Sportkreis Heidelberg. Als Teamchef führte er die RBW-Männer mit den Trainern Christoph Albinger (†), Dieter Rück (†), Rudolf Finsterer, Bruce Kerr (†), Jean-Marc Bochinger und Jan Ceselka zu etlichen deutschen Meisterschaften der Landesauswahlen; die Spiele im Europapokal der Regionen gegen die Bourgogne, in Lettland und in Bordeaux waren denkwürdige Höhepunkte.

Hans-Joachim Wallenwein war selbstlos tätig, ein Ehrenamtler, der kein Geld nahm, sondern reichlich gab. Der Fernmeldetechniker wurde am 30. Juni 2001 im Münchener Löwenbräu zum DRV-Vizepräsidenten gewählt und war zunächst für alle Nationalteams der Männer, Frauen und U20 zuständig, ab 2011 nur noch für das XV-er-Rugbyteam. Er wurde von seinen Spielern, die ihm ein Nationaltrikot mit Unterschriften in seine letzte Ruhestätte legen werden, sehr geschätzt, weil er sich um kleinste Kleinigkeiten kümmerte, ein unter den jeweiligen Umständen perfektes Umfeld bereitete und zu allen freundlich und loyal war – zu den Nationaltrainern ebenso wie zu den fünf DRV-Präsidenten, mit denen er zusammenarbeitete, denen er die Bedürfnisse seiner Teams allerdings stets klar und deutlich vor Augen führte.

Seit Staat und Sportbund nur noch das olympische Siebenerrugby fördern, sammelte Wallenwein auch Geld für seine XV-er-Rugbyathleten und betätigte sich als stellvertretender Vorsitzender des Vereins "Freunde der Nationalmannschaft". Mit seinem Team feierte er 2008 und 2012 die Aufstiege in die EM-Division 1 sowie 2014 und 2016 den Klassenverbleib. "Er war ein großer Mann, er wird dem Rugby fehlen", schrieb Deutschlands Spielmacher Raynor Parkinson aus Narbonne.