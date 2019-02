Heidelberg. (hema/bz/tib) Zwei Spiele, zwei Niederlagen - so liest sich die Bilanz des Handball-Drittligisten TV Germania Großsachsen im Jahr 2019. Schlimm ist das nicht, denn der erste Gegner war die heimstarke Bundesliga-Reserve des HC Erlangen, bevor der unangefochtene Spitzenreiter Eisenach seine Visitenkarte in der Sachsenhalle abgab. Am Samstag steht den "Saasemern" ein weiteres Heimspiel ins Haus.

Mit der MSG Groß-Bieberau/Modau kommt die Mannschaft nach Großsachsen, gegen die der TVG in der Vorrunde die ersten Punkte eingefahren hat. War die MSG damals ganz hinten in der Tabelle angesiedelt, konnte man sich mit einer beeindruckenden Siegesserie auf Rang zehn vorkämpfen. Besonders Michael Malik im linken Rückraum ist brandgefährlich. Ihn sollte die Defensive des TVG dringend in den Griff bekommen. "Wir müssen extrem auf der Hut sein, wenn wir die Punkte in der Sachsenhalle behalten wollen", sagt Großsachsens Trainer Stefan Pohl. Ein Sieg vor dem Derby in Leutershausen wäre für die Moral auch nicht schlecht.

Die SG Nußloch stellt sich professioneller auf. Zur Saison 2019/20 übernimmt Frank Schmiedel die Position des Sportkoordinators. "Ich übernehme die 1b als Trainer, habe stets einen Blick auf die Talente der A-Jugend, stehe im Austausch mit Marc Nagel und freue mich sehr, dass er neuer Trainer wird", erklärt Schmiedel, wie sein Aufgabengebiet aussehen wird.

Mit Schmiedel gewinnt die SGN einen Handball-Fachmann. Der 51-jährige Eberbacher kann auf 14 Jahre Zweitliga-Erfahrung mit dem TSV Östringen, der SG Leutershausen sowie dem TV Hüttenberg als Spieler zurückblicken. Seine Trainerkarriere startete er mit 34 Jahren bei der SGL II. Es folgten Engagements in Heddesheim, Bammental, Friedrichsfeld und bei der SKG Bonsweiher in der hessischen Bezirksoberliga.

Nach zwei Siegen zum Jahresauftakt fahren die Nußlocher gestärkt zum TV Erlangen-Bruck. "Auswärts haben wir uns in dieser Runde häufig schwergetan", warnt der spielende Interimstrainer Jochen Geppert, der auf die Unberechenbarkeit der Erlanger verweist: "Sie haben eine sehr unorthodoxe Spielweise." Im Hinspiel kam die SGN damit zurecht, als sie mit 36:23 ungefährdete zwei Punkte einsammelte.

Die Nußlocher laufen mit der gleichen Mannschaft auf wie beim 22:21-Erfolg gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen. Zwei, drei Akteure klagten in den letzten Tagen über leichte Erkältungen, bis zum Samstagabend sollten diese Probleme allerdings der Vergangenheit angehören.

Die SG Leutershausen möchte nachlegen. Dass sich Hirschberger in einer guten Form befinden, hatten sie in der Vorbereitung auf die Rückrunde unter Beweis gestellt. Am Wochenende bestätigten sie ihre Form in Groß-Bieberau. Nachdem man den Falken keine Chance ließ und mit elf Toren Differenz gewann, steht für die Mannschaft von Coach Frank Schmitt am Samstag die nächste schwere Auswärtsaufgabe an. Es geht zur Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar.

"Ich erwarte zwei gleichwertige Mannschaften. Das Spiel wird durch Kleinigkeiten und die Torhüterleistung entschieden", sagt Mark Wetzel, der in Leutershausen für die sportliche Leitung zuständig ist: "Wir wollen unsere gute Leistung bestätigen. Mit einem Sieg könnten wir Wetzlar auf Distanz halten und uns oben festsetzen."

Wetzlar steht vor Groß-Bieberau, aber hinter Leutershausen. Aus den vergangenen Spielen konnte man zwar nur drei Punkte holen, aber einen Erfolg in Bruchköbel feiern.

Zwar steht die HG Oftersheim/Schwetzingen nach dem verlorenen Derby in Nußloch weiter sechs Punkte vor einem Abstiegsrang, dennoch möchte die Mannschaft von Trainer Holger Löhr endlich wieder punkten. Schließlich liegt der letzte Erfolg vier Spiele zurück. Nun erwartet die HG die HSG Hanau zum Heimspiel.

Die Rhein-Neckar Löwen II haben noch eine Rechnung offen. Denn die Handballer mussten in der Drittliga-Südstaffel in der Hinrunde eine Heimniederlage gegen den TuS Dansenberg einstecken. Nun kommt es am Samstag um 20 Uhr zum Rückspiel.

3. Liga Männer, Samstag

18 Uhr:

TV Erlangen-Bruck - SG Nußloch

19.30 Uhr:

HSG Wetzlar II - SG Leutershausen

HG Oftersheim/Schwetzingen - HSG Hanau (Nordstadthalle)

20 Uhr:

TVG Großsachsen - MSG Groß-Bieberau/Modau (Sachsenhalle)

TuS Dansenberg - Rhein-Neckar Löwen II