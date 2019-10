Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Baden gibt im deutschen Fußball den Ton an. Mit dem neuen Präsidenten Fritz Keller (62), Winzer und Inhaber des "Schwarzen Adler" in Oberbergen am Kaiserstuhl, seinem Vize Ronny Zimmermann (58), Rechtsanwalt aus Wiesloch, und Bundestrainer Joachim Löw (59), einem Schwarzwälder, sind drei Schlüssel-Positionen im Deutschen Fußball-Bund mit Badenern besetzt.

Die RNZ sprach mit Ronny Zimmermann über den neuen Mann, Fehler in der Vergangenheit und Pläne für die Zukunft. Der frühere Verbandsliga-Torjäger ist mit Petra verheiratet, Tochter Lena (20) studiert Sportwissenschaften und spielt Fußball bei der TSG Hoffenheim.

Ronny Zimmermann, unter Badenern kennt man sich. Wie dürfen wir uns den Chef von über sieben Millionen Fußballern in Deutschland vorstellen?

Fritz Keller ist vor allem ein wunderbarer Mensch. In sich ruhend. Ausgewogen im Urteil. Ein Fußball-Fachmann, der weit über den Tellerrand hinausblickt. Ein erfolgreicher Unternehmer mit einer enorm hohen Sozial-Kompetenz.

Das hört sich nach der Mischung aus einem Spitzen-Manager und Mahatma Gandhi an, von der Sie als Mitglied der sechsköpfigen Findungs-Kommission im Vorfeld gesprochen haben. Hand aufs Herz, hat der neue DFB-Präsident überhaupt keine Schwächen?

Wenn sein SC Freiburg spielt, erleben wir einen - vorsichtig formuliert - sehr leidenschaftlichen Mann. Aber das ist eher eine kleine Schwäche.

Kritiker meinen, dass es demokratischer gewesen wäre, wenn die Delegierten die Wahl zwischen mehreren Kandidaten gehabt hätten.

Es hätte die Gefahr bestanden, dass die Kandidaten schon im Vorfeld beschädigt worden wären. Der Bundestag hatte sehr wohl die Wahl. Keiner war gezwungen, Fritz Keller zu wählen. Andererseits hätte im Vorfeld eine weitere Nominierung erfolgen können.

Wer wäre der Nachrücker gewesen? Wie viele Patronen waren im Lauf?

Das werden wir auch weiterhin nicht kommunizieren. Nur so viel, wir haben eine längere Liste ausgearbeitet. Fritz Keller war darauf die Nummer eins.

Hätte es nicht Charme gehabt, eine Doppelspitze zu nominieren? Zum Beispiel mit Ute Groth, der Vorsitzenden von DJK TuSA 06 Düsseldorf?

Sie hätte von ihrem Landesverband nominiert werden müssen. Das ist nicht geschehen. Ich kenne Frau Groth nicht persönlich. Wobei man natürlich feststellen muss, dass der Vorsitz eines Amateurvereins und das Amt als DFB-Präsidentin zwei komplett verschiedene Welten sind.

Bei Ihrer Wiederwahl gab es sieben Enthaltungen. Irritiert Sie das?

Nein. Enthaltungen sind keine Gegenstimmen und bei 259 Stimmberechtigten nicht viel. Inhaltlich denke ich eher, dass die sieben Enthaltungen mit meinen Tätigkeitsfeldern zu tun haben: Schiedsrichter, einschließlich Videobeweis, oder der Umstrukturierung der Regionalligen. Genau weiß ich es aber nicht.

Für Fritz Keller spricht, dass er auf die lukrativen, im sechsstelligen Dollar-Bereich dotierten Positionen in den internationalen Verbänden verzichten will. Es wartet ohnehin eine Fülle von Aufgaben. Was sind die dringlichsten?

Bis Ende nächsten Jahres müssen wir den DFB durch Auslagerung der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe so umgestalten, dass steuerrechtlich die Gemeinnützigkeit nicht mehr in Frage gestellt wird. Und wir hoffen, unsere Akademie in Frankfurt in zwei Jahren zu beziehen und sich die Kosten von 150 Millionen Euro nicht erhöhen. Ein Berliner Flughafen reicht.

Es geht nicht nur um das Prestige-Objekt, sondern auch um neue Inhalte?

Wir hinterfragen im Rahmen der Projekte "Zukunft männlich" und "Zukunft weiblich" alles. Auch die Talentförderung und Trainer-Ausbildung. Uns ist nicht entgangen, dass die individuellen Qualitäten der Spieler mehr gefördert werden müssen. Wir brauchen einfach ausgedrückt wieder mehr Straßen-Fußballer und Dribbler.

Überhaupt droht König Fußball das Zepter zu entgleiten. Amateurvereinen fehlen Spieler, sie können sich häufig nur noch mit Spielgemeinschaften über Wasser halten.

Die Welt hat sich verändert. Viele Fußballvereine nicht. Heutzutage sind nicht mehr Joshua Kimmich oder Leroy Sané die Vorbilder unserer Jugend, sondern Influencer aus dem Netz. Schlecht ist es natürlich, wenn Minispielfelder verriegelt und auf Schulhöfen das Kicken verboten wird. Auf diese Entwicklungen müssen wir mit allen Beteiligten Antworten finden. Es gibt aber auch positive Entwicklungen. Im badischen Fußballverband haben wir aktuell zwei Vereine mehr als im Vorjahr.

Gleichwohl gibt es im badischen Verband eine Opposition und mit Hans-Jürgen Moos, dem ehemaligen Bürgermeister von Meckesheim, einen Gegen-Kandidaten. Sind Sie beunruhigt?

Es geht nicht um mich oder unser Team, sondern es geht in Baden wie auch in Deutschland darum, viele Interessen unter einen Hut zu bringen und bestmögliche Lösungen für den Fußball zu finden. Man kann es nicht allen Recht machen. Wir befinden uns seit Jahren permanent im Austausch mit den Vereinen, um deren Gedanken in unsere Arbeit einzubeziehen Aber wenn ich das Gefühl hätte, die ganze Welt ist gegen mich, würde ich nicht weitermachen. Doch wir sind damit auf einem guten Weg. Sollte es im nächsten Sommer zu einer Kampfabstimmung kommen, dann soll das freie Spiel der Kräfte entscheiden. Dann haben die Vereine die Wahl.

Der DFB wird viel kritisiert. Die beiden letzten Präsidenten Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel mussten zurücktreten ...

Das war nicht gut für das Image. Aber manches wird uns angelastet, obwohl wir dafür nicht verantwortlich sind. Vieles wird in einen Topf geworfen. Zum Beispiel Entscheidungen der Deutschen Fußball Liga. Ein gutes Beispiel sind auch Sportgerichts-Urteile. Dabei sind nicht der DFB oder generell die Verbände dafür verantwortlich, vielmehr haben wir unabhängige Richter, mit deren Entscheidungen nicht alle glücklich sind. Manche Kritik ist auch durchaus berechtigt, zum Beispiel am Abschneiden der Nationalmannschaft bei der letzten Weltmeisterschaft oder am Umgang mit Mesut Özil. Aber hinterher ist man meistens schlauer. Doch ich bin zuversichtlich, dass wir mit Fritz Keller die gewaltigen Aufgaben, die auf uns zukommen werden, stemmen können.