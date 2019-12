Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Das Universitäts-Rugbyteam aus Heidelbergs Partnerstadt Cambridge hat zum 60. Mal das seit 1872 ausgetragene Varsity Match gegen die Oxford University gewonnen. Vor 25.000 Zuschauern in Twickenham siegten die Hellblauen mit 15:0 gegen die Dunkelblauen, die aber in der Statistik mit 64 Siegen bei 14 Unentschieden weiterhin die Nase vorn haben. Der nordirische Außendreiviertel Fergus Jemphries (2) und Gedrängehalb Chris Bell legten die drei Versuche der Cambridge University, für die der 99-fache südafrikanische Nationalspieler Flip van der Merwe in der zweiten Sturmreihe einen Tag vor seinen Abschlussprüfungen ein großes Spiel machte.

Rovigo gegen Padua heißt am 18. Januar 2020 die Finalpaarung im italienischen Rugby-Pokal, nachdem sich Padua gegen Rom durch 18:12- und 34:20-Siege und Rovigo nach einer 5:17-Niederlage im Rückspiel gegen Viadana mit 41:10 durchgesetzt hatte.

Die deutschen Rugby-Nationalspieler fallen in den französischen Profiligen sehr positiv auf. In der zweiten Division behauptete der RC Vannes trotz einer 15:29-Niederlage gegen Rouen den zehnten Tabellenplatz im 16-er-Feld. Der aus dem TSV Handschuhsheim stammende Spielmacher Christopher Hilsenbeck und der im RC Aachen ausgebildete Zweite-Reihe-Riese Eric Marks sind Leistungsträger bei Vannes. Hilsenbeck erzielte durch eine Erhöhung und einen Straftritt fünf Punkte und zählt zu den besten Kickern der Liga.

Der RC Aurillac mit dem im SC Neuenheim und TSV Handschuhsheim ausgebildeten Schriesheimer Erste-Reihe-Stürmer Julius Nostadt schwebt trotz eines 15:12-Sieges über Spitzenreiter Oyonnax in Abstiegsgefahr und rangiert mit allerdings guten Perspektiven auf dem 14. Platz. Nostadt wurde von der Rugby-Wochenzeitung Midi Olympique nach einem überragenden Kampfspiel mit einem Sternchen ausgezeichnet.

In der dritten Liga Fédérale 1 liegt Stade Olympique Chambéry mit dem vormaligen deutschen Kapitän Sebastian Ferreira in der zweiten Sturmreihe nach einem 49:10-Heimsieg über Issoire auf dem dritten Tabellenplatz der Gruppe eins; Massy führt die 12-er-Gruppe an. In der Gruppe vier der Fédérale 1 muss der RC Rennes auf Tabellenplatz zehn ein wenig um den Klassenverbleib zittern, denn nach zwölf Spieltagen stehen erst drei Siege zu Buche. Der Handschuhsheimer Gedrängehalb Tim Menzel ist in Rennes die Nummer eins auf dem Ballverteilerposten und erhält stets gute Noten. Es bleibt zu hoffen, dass der von Finanznöten geplagte Deutsche Rugby-Verband (DRV) das nötige Geld erwirtschaften kann, um diese hervorragenden Spieler wenigstens für die beiden EM-Heimspiele am 19. Februar gegen die Schweiz und am 21. März gegen Litauen nach Heidelberg zu holen. Mit ihnen sollte der Klassenverbleib in der EM-Division 2 zu schaffen sein.

Im europäischen Challenge Cup, der mit der Europa League im Fußball zu vergleichen ist, sieht es für Stade Français Paris, den Klub des Eppelheimer Unternehmers Dr. Hans-Peter Wild, gar nicht rosig aus. Am vierten Spieltag unterlagen die rosa Pariser bei den englischen Bristol Bears mit 16:18. Bristol, der Ex-Klub des aus der Heidelberger Altstadt stammenden englischen Ex-Nationalspielers Philip Christophers, führt die Tabelle an, die Wildlinge sind Letzter.

Sieben Wochen nach Ende der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan und dem triumphalen 32:12-Finalsieg der südafrikanischen Springboks über England zeichnet sich eine Veränderung an der Spitze von Rugby World ab. Der seit 2012 tätige Generaldirektor Brett Gosper aus Australien, der wesentlich für die Rückkehr des Rugbyspiels in den Kanon der olympischen Sportarten verantwortlich war, muss seinen Stuhl räumen. Ihm wird angelastet, dass bei der WM drei Vorrundenspiele wegen eines Wirbelsturms abgesagt werden mussten und nicht neu angesetzt wurden, obwohl bis zum Viertelfinale eine ganz Woche Zeit war.