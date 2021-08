Von Wolfgang Brück

Ingolstadt. Überraschend stand Denis Linsmayer am Samstag gleich in der Startelf des FC Ingolstadt. Als der Sandhäuser Rekordspieler (253 Pflichtspiele in acht Jahren) nach einer Stunde ausgewechselt wurde, machte Heidenheim aus einem 0:1 noch einen 2:1-Sieg.

Denis Linsmayer, wie sehr hat Sie überrascht, dass Sie der SV Sandhausen aufgefordert hat, sich einen anderen Verein zu suchen?

Ich bin ein reflektierter und selbstkritischer Mensch. Deshalb hatte ich schon ein komisches Gefühl. Die letzte Runde war nicht gut. Ich war verletzt, hatte Corona, bin nicht in den Rhythmus gekommen. Aber: In den sieben Spielzeiten zuvor habe ich selbst die Messlatte extrem hoch gelegt. Ich wollte noch mal richtig Gas geben. Ich bin überzeugt, dass ich Sandhausen noch hätte helfen können.

Präsident Jürgen Machmeier hat prophezeit, dass es die Profis wegen Corona schwer haben würden.

Man hat mir nicht die Bude eingerannt. Aber es gab Anfragen und am Ende zwei konkrete Angebote: Vom FC Ingolstadt und einem belgischen Erstligisten.

War auch der SV Waldhof unter den Interessenten?

Ja. Wir hatten einen interessanten Austausch. Aber ich habe eine Kaiserslauterer Verbundenheit und man weiß um die Rivalität der beiden Vereine.

16 Profis haben bis jetzt Sandhausen verlassen. Kann das gut gehen?

Man hat die Konsequenzen aus der letzten Runde gezogen. Dafür kann man Verständnis haben.

Wie schwer wird der Abschied fallen? Wird Sie Ihre Familie begleiten?

Die Kurpfalz ist zur zweiten Heimat geworden. Unsere Kinder Milla, Mateo und Lotta wurden im Elisabeth-Krankenhaus in Heidelberg geboren. Aber wir werden nach Ingolstadt ziehen, sobald wir was Passendes gefunden haben.Was es bedeutet, werden wir erst merken, wenn wir in Brühl zum letzten Mal die Haustür zuziehen. Andererseits ist die Vorfreude auf die Veränderung riesengroß. Ich habe richtig Lust bekommen, noch mal was Neues zu machen.

Obwohl Sie bei Ihrem 250. Spiel gesagt haben, Sie könnten sich vorstellen, hier Ihre Karriere zu beenden und danach für den Verein zu arbeiten.

Ja. Aber jetzt ist es anders gekommen.

Wer schneidet besser ab: Ihr alter oder Ihr neuer Verein?

Beide schaffen den Klassenerhalt. (lacht) Am Ende wird Ingolstadt knapp vor Sandhausen stehen.