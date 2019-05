Mannheim. (miwi) Vor einem Jahr stand Merle Brunnée völlig entgeistert im Zielbereich vor dem Rosengarten und konnte nicht glauben, was geschehen war. Die Studentin aus Heidelberg hatte gerade den Mannheimer Dämmer-Marathon gewonnen, was einer großen Überraschung gleichkam. Inzwischen trainiert Brunnée professioneller, hat sich der MTG Mannheim angeschlossen und geht am heutigen Samstagabends (19 Uhr) als Titelverteidigerin an den Start. Einfach wird es für die 24-Jährige aber nicht, denn nach einigen Verletzungen in den vergangenen Monaten ist unklar, ob sie die Leistung aus dem Vorjahr wiederholen, geschweige denn eine für sie magische Grenze unterschreiten kann.

"Ich bin zuversichtlich", sagte Brunnée ein paar Tage vor dem Rennen. Die Läuferin hat sich nach dem Triumph im Vorjahr ihre Unbeschwertheit erhalten und lässt sich deshalb nicht aus der Ruhe bringen, weil das Jahr 2019 bislang nicht wie gewünscht verlaufen ist. Verletzungen haben immer wieder ungeplante Trainingspausen nach sich gezogen, sodass Brunnée bislang nicht auf die erhofften Kilometer gekommen ist. Für die Studentin ist das aber kein Grund, den Optimismus zu verlieren, schließlich hat sich seit dem Vorjahr einiges verändert.

Inzwischen trainiert Brunnée in der Gruppe der MTG Mannheim unter deutlich professionelleren Bedingungen. "Es hat viele Vorteile, in so einer starken Mannschaft zu sein und gemeinsam zu laufen", berichtet sie. Bis zum Triumph vor einem Jahr lief Brunnée hauptsächlich alleine und ohne festen Plan - der Sport sollte lediglich eine Ablenkung vom Stress an der Uni sein. Inzwischen ist daraus etwas mehr geworden. Das sorgt auf der anderen Seite auch dafür, dass die Ansprüche gestiegen sind. Einfach nur mitlaufen ist nicht mehr der Anspruch.

Weil die Organisatoren des Mannheimer Marathons seit dem vergangenen Jahr darauf verzichten, teure Stars zu verpflichten, die in Fabelzeiten über die Strecke "fliegen", zählt Brunnée erneut zum Kreis der Kandidatinnen, denen der Sieg am Wasserturm zugetraut wird. Allerdings, davon geht die Titelverteidigerin aus, wird ihre Siegerzeit aus dem Vorjahr nicht mehr reichen. "Ich habe mir fest vorgenommen, die Drei-Stunden-Marke zu knacken. Danach schaue ich, wofür das gereicht hat", sagt Brunnée. Vor einem Jahr lief sie nach 3:01,12 Stunden über die Ziellinie - heute Abend soll es einen Hauch schneller gehen.