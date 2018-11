Heidelberg. (asi) Einen Box-Länderkampf der Extraklasse erleben Fans dieser olympischen Kampfsportart am 24. November um 16.30 Uhr im Olympiastützpunkt in Heidelberg. In zehn Gewichtsklassen stehen sich die Nationalmannschaften von Irland und Deutschland gegenüber, um einen letzten Test vor der Qualifikationsphase für Olympia in Tokio 2020 durchzuführen.

Der Ländervergleich steht unter besonderen Vorzeichen. Alle Erlöse der Veranstaltung gehen an die Stiftung Courage am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Heidelberg, die besondere Projekte für chronisch kranke Kinder initiiert und seit Jahren erfolgreich umsetzt.

Landestrainer Oliver Vlcek sagt zum sportlichen Wert des Turniers: "Irland stellt seit Jahrzehnten die erfolgreichsten europäischen Boxer bei Olympischen Spielen. In London gewann Irlands Nationalmannschaft sechs Medaillen, in Rio zwei. Der Test gegen eine solche Mannschaft ist eine echte Standortbestimmung auf dem Weg nach Tokio und verspricht hochklassige Kämpfe."

Die Idee zu einer Charity-Veranstaltung kam von Olympiateilnehmer Hamza Touba. Der Fliegengewichtsboxer fährt zum täglichen Training an der halbgläsernen Kinderklinik vorbei. Das Leid hinter dem bunten Fensterglas geht Hamza nah. Er beschloss, gemeinsam mit seiner Ehefrau Pinar, einer ehemaligen Boxerin der deutschen Nationalmannschaft und mehrfachen deutschen Meisterin, einen Verein zu gründen und regelmäßig Box-Veranstaltungen auf internationalem Niveau durchzuführen und einem sozialen Zweck unterzuordnen. "Mir selbst hat der Sport sehr geholfen, auch in anfangs schwierigen Zeiten. Deshalb möchte ich etwas von meinem Glück weitergeben an diejenigen, die es schwerer haben", erzählt der 25-Jährige über seine Initiative.

Pinar Touba, Grundschullehrerin an der Landhaus-Schule, etablierte eine Box-AG für Grundschüler, das ist einmalig in Deutschland: "Box-Training zeichnet sich in erster Linie als perfektes Fitness-Training aus. Natürlich geht es in der Grundschule nicht darum, jemanden k.o. zu schlagen, sondern um Reaktionsschnelligkeit, Ausdauer und Koordination, welche die Grundlagen für jede Art von körperlicher Fitness sind. Die Kinder sind hoch motiviert, besonders die Mädchen tanken viel Selbstbewusstsein, und es geht im Training sehr diszipliniert zu."

Den beiden Aushängeschildern des deutschen Boxsports liegt die Zusammenarbeit mit der Stiftung Courage am Herzen, denn sie haben ein großes Herz für Kinder. Hamzas 14-jährige Schwester lebt seit zwei Jahren unter dem Dach des großen Bruders, auch sie ist boxbegeistert und möchte einen ähnlichen Lebensweg beschreiten.

Die Kinderklinik freut sich über die intensive Zusammenarbeit mit dem Bundesstützpunkt Boxen. Professor Dr. Georg Hoffmann, der Direktor der Kinderklinik und Vorstandsvorsitzende der Stiftung Courage, begrüßt die Kooperation: "Wir sind begeistert, mit wie viel Engagement sich der Spitzensport dem Thema der chronischen Krankheiten im Kindes- und Jugendalter widmet. Der Bedarf an Spenden ist nach wie vor groß, denn eine Vielzahl an Projekten in der psychosozialen Betreuung oder in der Forschung können nur hierdurch realisiert werden."

Info: Eintrittskarten zum Länderkampf können für 15 Euro über die Crowdfunding-Seite www.startnext.com erworben werden.