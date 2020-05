Packende Amateurpartien, so wie das Spitzenspiel in der Landesliga Rhein-Neckar zwischen Mühlhausen und Bammental, wird es vorerst nicht geben. Die baden-württembergischen Verbände empfehlen den Saisonabbruch. Foto: vaf

Von Claus Weber

Heidelberg. Die Saison im baden-württembergischen Amateurfußball wird vermutlich abgebrochen. Das ist jedenfalls der Vorschlag, den der Badische, der Südbadische und der Württembergische Verband ihren Klubs unterbreiten wollen. Am Dienstagvormittag unterrichteten die Verbands-Präsidenten ihre Mitgliedsvereine, am Nachmittag die Medien in einer einstündigen virtuellen Pressekonferenz mit 120 Teilnehmern.

"Wir mussten eine vernünftige, machbare Lösung vorlegen, dafür haben wir Zeit gebraucht", meinte der nordbadische Verbandsboss und DFB-Vize Ronny Zimmermann aus Wiesloch fast schon entschuldigend und schränkte ein: "Die eine Wunschlösung, die alle glücklich macht, wird es nicht geben."

Eine vernünftige, machbare und gemeinsame Lösung wolle man anstreben, erklärte Nordbadens Verbandschef Ronny Zimmermann. Foto: dpa

Immerhin zwei Vorschläge wollen die Verbände ihren Vereinen zu den Verbandstagen, die zeitgleich am 20. Juni stattfinden sollen, vorlegen. Zum einen die von ihnen präferierte Beendigung der Saison, zum anderen das als bayerische Modell bekannt gewordene Szenario, die Saison frühestens ab 1. September oder sogar erst im neuen Jahr fortzuführen. Es seien die beiden günstigsten Modelle, die die größte Rechtssicherheit böten, erklärte Zimmermann. Man habe alle Szenarien von Rechtsgutachtern überprüfen lassen. "Aber letztlich", so Zimmermann, "begeben wir uns auf völlig unbekanntes Terrain."

Die Entscheidung soll in allen drei Verbänden, in allen Spielklassen der Herren und Damen von der Verbandsliga bis zur Jugend gelten – und am besten auch in der Oberliga Baden-Württemberg und der Regionalliga Südwest. Dafür wolle man sich einsetzen, zumal alles miteinander verzahnt sei.

Wie beurteilen Trainer und Funktionäre die Situation?









Falls jedoch auf den drei Verbandstagen unterschiedliche Voten getroffen würden, müsse man auch das akzeptieren. "Das ist Demokratie", sagte Frank Thumm, der Geschäftsführer des württembergischen Verbandes.

Ausgenommen vom Abbruch sind allerdings sämtliche Pokalwettbewerbe. "Die möchten wir zu einem späteren Zeitpunkt noch abschließen", erklärte Südbadens Verbandschef Thomas Schmidt stellvertretend für seine Kollegen. Notfalls auch im Spätsommer oder Frühherbst.

Stimmen die Vereine für einen Abbruch der Saison, sollen die Aufsteiger über eine Quotientenregelung aus erzielten Punkten und absolvierten Partien ermittelt werden. Sind Mannschaften nach der Quotientenregelung punktgleich, zählt die Tordifferenz, danach die mehr erzielten Treffer.

Vizemeister, die sich über die Relegation nach oben kämpfen könnten, gehen allerdings leer aus. Sonst würden die Spielklassen im kommenden Jahr zu sehr aufgebläht werden. Denn: Absteiger soll es keine geben. Erst wieder in der neuen Saison, dann könnte es allerdings gleich fünf Mannschaften erwischen.

Relegationsteilnehmer, so argumentiert der Verband, hätten nur eine Aufstiegschance, ob daraus ein Aufstiegsrecht erwächst, könne man sportlich nicht ermitteln, weil vorerst nicht gespielt werden dürfe.

Traurig über diese Sicht der Dinge ist man beim FC Bammental, der 15 von 20 Spieltagen an der Spitze der Landesliga Rhein-Neckar stand und die Tabellenführung am letzten Spieltag an den 1. FC Mühlhausen abgeben musste. "Es ist schade, es steigt keiner ab, aber die Mannschaft, die als Zweites aufsteigen könnte, schaut in die Röhre", meinte der ehemalige FCB-Chef Friedbert Ohlheiser und verweist auf eine Regelung aus Westfalen. Dort darf auch der Hinrunden-Tabellenführer nach oben. Ob’s auch in Baden eine Sonderregelung geben wird?

Der Verband will die Vereine zu seinem Modell nochmal befragen und sich bis 20. Juni ein umfassendes Meinungsbild einholen.

Wie es in der nächsten Saison weitergeht? Fest steht nur, dass die neue Saison frühestens am 1. September beginnen soll. Ob im gewohnten Rahmen mit Hin- und Rückspiel sowie Zuschauern, wie sich die Verbände das wünschen – das kann heute noch keiner sagen.