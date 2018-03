Von Wolfgang Brück

Am Sonntag gehen in Pyeongchang die Paralympics zu Ende. Auch bei den Wettkämpfen für Menschen mit Behinderung spielte Doping schon eine Rolle. Das ist traurig. Denn die Begeisterung für Olympia hat gelitten, seit vor mehr als 45 Jahren die Spiele zum bisher letzten Mal in Deutschland stattfanden. Bewerbungen von Hamburg (für 2024) und München (2018 und 2022) scheiterten frühzeitig am Einspruch der Bürger. Korruptionsvorwürfe gegen Funktionäre und die Sorge vor Umweltzerstörung und ausufernden Kosten haben die Skepsis wachsen lassen.

Jetzt hat Michael Mronz einen interessanten Vorschlag gemacht. Der Sport-Manager und frühere Lebensgefährte des verstorbenen FDP-Politikers Guido Westerwelle wirbt dafür, die Sommerspiele 2032 nach Deutschland zu holen. Und zwar dorthin, wo schon alles da ist an Sportstätten und Infrastruktur: In die Region von Rhein und Ruhr.

Reiten in Aachen, Rudern in Duisburg, Fußball in Dortmund und auf Schalke. Es klingt vernünftig.

Ob es die Herren im Internationalen Olympischen Komitee auch so sehen, erscheint jedoch fraglich. Denn: Wo Stadien, Straßen und Hotels schon vorhanden sind, können keine neuen gebaut werden. Und das ist schlecht. Schlecht fürs Geldverdienen. Der obersten Disziplin der olympischen Spiele.

Vielleicht ist es kein Zufall, dass die weltgrößten Sportereignisse, wozu auch Fußball-Weltmeisterschaften gehören, gerne in Länder vergeben werden, die nicht als Vorreiter der Demokratie gelten: Nach China, Russland und Katar. In Brasilien, das Olympische Spiele und eine Fußball-WM ausrichten durfte, blüht die Korruption.

Beste Voraussetzungen also, um sich Aufträge "zuzuschachern" und den großen Reibach zu machen, schon bevor die feierliche Eröffnungs-Zeremonie ein glitzerndes Mäntelchen über die fragwürdigen Geschäfte legt.

Die Entscheidungsträger des IOC seien mit einer Mischung aus Ahnungslosigkeit, Arroganz und Rücksichtslosigkeit aufgetreten, sagte Axel Doering in einem Interview mit den Stuttgarter Nachrichten. Döring war 40 Jahre Revierförster in Garmisch-Partenkirchen. Als Kreis-Vorsitzender des Bundes Naturschutz hat er erfolgreich dafür gekämpft, dass seine oberbayerische Heimat von der "Gesamtsünde Olympische Spiele" verschont blieb.

Doering fühlt sich bestätigt durch die Umweltzerstörung in Pyeongchang. Das Roden einzigartiger Wälder, die Errichtung von Skipisten und Rodelbahnen in einer Region, die im Wintersport eine Tradition hat, hinter der sich Königsstuhl und Katzenbuckel nicht verstecken müssen.

In 25 Jahren, prophezeit Doering, werde es aufgrund der Klima-Erwärmung nur noch fünf Regionen in der Welt geben, in denen Olympische Winterspiele ausgetragen werden können. Der Naturschützer schlägt deshalb vor, die Wettbewerbe in die Halle zu verlegen.

Warum nicht in Katar?

