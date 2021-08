Von Rainer Kundel

Zug/Mannheim. Die Adler scharren mit den Füßen und sehnen sich nach anderthalb Wochen Training nach dem ersten Spiel. Dazu ist die Mannheimer Eishockey-Reisegesellschaft am Dienstagfrüh um 8 Uhr in die Schweiz aufgebrochen und hat am Nachmittag in der Bossard Arena des EV Zug nicht nur ihre Bus-Beine ausgeschüttelt, sondern auch eine weitere Übungseinheit absolviert.

Erster Vorbereitungsgegner ist am Mittwoch (19 Uhr) der HC Lausanne, im April Viertelfinalist um die Schweizer Meisterschaft. Am Freitag folgt nach einem weiteren Trainingstag das Kräftemessen gegen Meister EV Zug.

Nur Wolf fehlt noch

"Die erste Woche war in Ordnung, natürlich hätte ich gerne immer den kompletten Kader dabei gehabt", schränkt Trainer Pavel Gross etwas ein. Hintergrund: Verteidiger Ilari Melart traf aufgrund der Geburt des zweiten Kindes erst am Sonntag ein und Stürmer Ruslan Iskhakov musste zur Erteilung eines Arbeitsvisums in der letzten Woche nochmals für drei Tage nach Moskau fliegen. Dennoch sind in der Schweiz mit Ausnahme von David Wolf (Reha nach einer Handoperation) alle Spieler dabei.

"Melart hat in Helsinki trainiert", berichtet Co-Trainer Mike Pellegrims, "er ist nicht unvorbereitet gekommen". Von den Nachwuchsspielern wurde Simon Thiel (20) aufgrund seiner guten Trainingsleistungen als dreizehnter Stürmer in den Kader aufgenommen.

Die beiden Testspiele gegen hochkarätige Gegner sollen vor allem darüber Aufschluss geben, ob die neu zusammengestellten Sturmformationen harmonieren und welche Verteidiger-Paare zusammen passen. Eine weitere Frage stellt sich bis zum Punktspielstart am 10. September in Straubing. Wer führt die Mannschaft als Kapitän aufs Eis? "Wir hatten zuletzt jedes Jahr einen anderen Kapitän", merkt Trainer Pavel Gross an.

Die Gründe dafür: Marcus Kink amtierte acht Jahre lang, wurde nach der Meisterschaft 2019 aber aus sportlichen Gründen freigestellt. Nachfolger Marcel Goc beendete im März 2020 seine aktive Laufbahn und Ben Smith wechselte im Frühjahr zum EHC München. "Wir werden in der Vorbereitung und der Champions-League verschiedene Kapitäne bestimmen, danach wählt die Mannschaft", erklärt Gross das Prozedere.

Am Ende der Woche wartet auf die Cracks noch eine Annehmlichkeit. Der Mannschaftsbus steuert auf der Heimfahrt Rust an, aus nördlicher Richtung reisen gleichzeitig die Spielerfamilien bei vorhersehbar sommerlichem Wetter zum Europapark an. Gemeinsam nach Hause geht es dann am Sonntag.

Die Adler in der Schweiz: HC Lausanne-Adler Mannheim (Mittwoch, 19 Uhr); EV Zug-Adler Mannheim (Freitag 19 Uhr).