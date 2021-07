Von Rainer Kundel

Mannheim. Auch bei der achten Einheit beim Prospect Camp der Adler Mannheim war das Eis in der Nebenhalle Süd der SAP Arena noch gut belegt. Mit Ausnahme des erkrankten Moritz Elias hielten alle der 26 eingeladenen Talente zwischen 17 und 21 Jahren durch, als zwei schwedische Gasttrainer das Nachmittagstraining anpfiffen. "Nach vier Tagen ist es für die Jungs gut, mal zur Abwechslung eine andere Stimme zu hören", sagt Adler-Sportmanager Axel Alavaara oben in der letzten Sitzreihe im Gespräch mit der RNZ.

Ex-Profi Christoph Ullmann, der für eine Berater-Agentur im Rhein-Neckar-Raum tätig ist, hatte für deren Lehrgang zwei Nachwuchstrainer aus Stockholm engagiert – da war es praktisch, dass sich die Adler die Expertise beider für ein Training sicherten. Auch Jochen Hecht, dem lange vor Gründung des Jungadler-Leistungszentrums der Sprung in die NHL glückte (892 Spiele zwischen 1995 und 2013), verschaffte sich einen Überblick. Mit seinem angeleinten Hund verfolgte der 44-Jährige die anspruchsvollen Übungen, zumal sein Sohn Philipp (1,94 Meter, 90 Kilo) erstmals in den Genuss der Fördermaßnahme kam.

"Wir dürfen nicht glauben, dass wir jedes Jahr einen Moritz Seider oder Tim Stützle nach oben bringen, das sind absolute Ausnahme-Talente", wies Cheftrainer Pavel Gross schon früh auf die Herausforderung hin, dass die Entwicklung in der Breite noch Luft nach oben hat. Wie schwer es für Moritz Wirth, Valentino Klos oder Louis Brune ist, etablierte Stammkräfte in der DEL zu werden, haben die letzten beiden Spielzeiten aufgezeigt. "Unser Baustein heißt Entwicklung, wer für Mannheim spielen will, braucht, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Durchhaltevermögen", zählt Alavaara auf. "Das erreicht man durch ständiges Wiederholen der Übungen. Neben den individuellen Fähigkeiten braucht es in diesem Alter ein generelles Rüstzeug, wir wollen mit dieser Woche jedem die Chance geben, sich in beidem verbessern".

Ein besonderer Blick galt Luca Tosto. Der 20-Jährige vom Zweitligisten Bad Tölz flitzte in der weißen Gruppe mit der Rückennummer acht übers glatte Parkett. Im Mai hat er einen Förderlizenz-Vertrag bei den Adlern unterzeichnet und ist auf dem Papier zunächst mal für deren Kooperationspartner Heilbronner Falken eingeplant. "Wir trauen ihm zu, dass er für unsere drei U-23-Stellen in der DEL in Frage kommt", bestätigt Alavaara Gedankenspiele mit dem Außenstürmer, "er wird seine Chance erhalten". Der Sohn italienisch-oberbayrischer Eltern hat in der zweiten Liga mit 19 Toren bei den Isarwinklern auf sich aufmerksam gemacht.

Am Freitag ist das Prospect-Camp mit einem gemeinsamen Mittagessen für diesen Sommer zu Ende gegangen und schon bald wird das Eis für die Profis bereitet. Bis zum 25.Juli sollen alle in Mannheim eintreffen, das erste offizielle Eistraining ist für den 2. August vorgemerkt. Einer kann es bis dahin gar nicht abwarten: Rückkehrer Borna Rendulic drehte bereits einige Runden zum Einlaufen der neuen Schlittschuhe. "Ich freue mich wieder auf seine Tore", hat Alavaara den Kroaten vermisst, der sich in der verkürzten "Corona-Spielzeit" nach Schweden verändert hatte.

Was den Ersatz für den kürzlich mittels Ausstiegsklausel nach Schweden abgewanderten Stefan Loibl angeht, gibt es noch Klärungsbedarf. Die Namen Tom Kühnhackl und Lean Bergmann werden nicht realistischer, je häufiger man sie ins Spiel bringt. "Beide Fälle sind unterschiedlich gelagert", berichtet Alavaara. "Wir haben natürlich großes Interesse, dass Lean nach den kurzen Phasen 2019 und 2020 fest bei uns bleibt, aber er hat noch ein Jahr Vertrag in San Jose", weiß Alavaara. "Der Puck liegt bei ihm und dem NHL-Klub", verweist der Manager auf klare Zuständigkeiten. Es wäre nach dem Selbstverständnis der NHL geradezu respektlos, würden die Adler aktiv auf San Jose zugehen, um eine Vertragslösung zu erreichen. Daran ändert sich nichts, auch wenn SAP-Gründer Hasso Plattner einer der größten Anteilseigner des kalifornischen Eishockeyclubs ist.

26 Talente zum "Prospect Camp" eingeladen

Mannheim. Nach einer pandemiebedingten Pause 2020 haben die Adler Mannheim wieder junge Talente zu der dritten Auflage ihres "Prospect Camp" eingeladen. Ab diesem Montag gibt es in der Nebenhalle Süd der SAP Arena für 26 Spieler im Alter zwischen 17 und 21 Jahren eine fünftägige Sichtungsmaßnahme. Aufgrund von Corona-Auflagen sind fast ausnahmslos Spieler mit "Stallgeruch" dabei, nachdem sich bei den früheren Camps auch Talente anderer deutscher und europäischer Klubs vorgestellt hatten.

"Aufgrund der aktuellen Situation haben wir das Teilnehmerfeld bewusst aus Spielern zusammengesetzt, die zu unserer Organisation gehören oder eine Mannheimer Vergangenheit besitzen und sich den Sommer über bei uns fit gehalten haben", erklärt Adler-Teamleiter Youri Ziffer die Zusammensetzung. Die Ausnahme bildet der momentan vereinslose Filip Hadamczik (zuletzt Weiden/Oberliga). Neun Eis-Einheiten in fünf Tagen, ein gemeinsames Mittagessen und vier Athletik-Einheiten – die Spieler erwartet eine anstrengende Woche. Geleitet wird das Camp von Adler-Cheftrainer Pavel Gross, Assistenztrainer Mike Pellegrims, Development Coach Marcel Goc, Torwarttrainer Hugo Haas sowie Jason Morgan, dem neuen Cheftrainer von Kooperationspartner Heilbronner Falken. "Wir wollen den Jungs die Möglichkeit bieten, sich unter besten Bedingungen auf die neue Spielzeit vorzubereiten, sie zu fördern und zu besseren Spielern zu machen", fasst Ziffzer die Intention der kommenden Woche zusammen. Zuschauer sind nach wie vor keine zugelassen.

Die Einheiten abseits des Eises ("Trockentraining") stehen unter der Regie des neuen Athletiktrainer Petter Pettersson, ein ehemaliger Fußballspieler auf Profiniveau aus Schweden, dessen Verpflichtung die Adler am Freitag bekannt gaben. Der 46-Jährige war zuletzt neun Jahre in der gleichen Funktion beim schwedischen Klub Lulea HF tätig. "Sein Know-how, seine Philosophie und sein ganzheitlicher Ansatz passen zu unseren Ansprüchen. Bei ihm wissen wir unsere Jungs in guten Händen", ist Sportmanager Axel Alavaara überzeugt.

Darüber hinaus stehen drei im Jungadler-Leistungszentrum ausgebildete Talente im Kader der U 20-Nationalmannschaft beim "Sommer-Challenge" in Füssen (28. bis 31. Juli). Torhüter Arno Tiefensee, Verteidiger Arkadiusz "Aki" Dziambor und Stürmer Florian Elias sind Teil des Aufgebots von Nachwuchs-Bundestrainer Tobias Abstreiter. Gegner sind die Slowakei, Tschechien und Dänemark. "Das werden wichtige internationale Vergleiche für uns und eine gute erste Standortbestimmung", sagt Abstreiter. Tiefensee war zuletzt Stamm-Goalie bei den Heilbronner Falken, Dziambor bestritt in der letzten Saison sechs DEL-Partien und 33 Zweitligaspiele für Heilbronn und Elias ist Stammspieler im DEL-Kader von Trainer Pavel Gross.

Die Teilnehmer des "Prospect Camps":

Torhüter: Arno Tiefensee, Florian Mnich, Luca Ganz; Verteidiger: Filip Hadamczik, Lukas Bender, Moritz Wirth, Rayan Bettahar, Luca Tuchel, Philipp Preto, Fabrizio Pilu, Arkadiusz Dziambor; Stürmer: Pierre Preto, Valentino Klos, Luca Tosto, Florian Elias, Moritz Elias, Luigi Calce, Philip Hecht, Julius Ramoser, Maximilian Heim, Roman Zap, Vasilii Panov, Ralf Rollinger, Simon Thiel, Lukas Ribarik, Noah Dunham.