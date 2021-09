Von Rainer Kundel

Mannheim. Nur eine Paarung gab es seit Gründung der DEL häufiger als die der Adler Mannheim gegen die Kölner Haie. Playoff-Konstellationen führten dazu, dass die Blau-Weiß-Roten 143 und somit viermal öfter auf Nürnberg trafen, dennoch kommt diese Paarung am Prestige gemessen nicht an den "Klassiker" gegen Köln heran. Die Haie sind allerdings der einzige Klub, gegen den die Adler-Bilanz bei 67 Siegen, drei Remis und 69 Niederlagen (noch) negativ ist.

Was macht die jahrzehntelange Rivalität Quadrate- gegen Domstadt aus, auch wenn in jüngster Vergangenheit aufgrund wirtschaftlicher Zwänge der ganz große Erfolg in Köln ausgeblieben ist. "Die Haie", sagt Trainer Pavel Gross vor der 140. Auflage an diesem Donnerstag (19.30 Uhr), "sind immer noch eine Top-Organisation mit einem Top-Trainer, sie haben für die DEL die Bedeutung wie Borussia Dortmund für die Bundesliga". Nicht zuletzt auch in Bezug auf die Zuschauerzahlen, wo nur Köln und Berlin bei ihren Heimspielen die aktuell gültigen Kapazitätsgrenzen ausschöpfen.

Einer, für den die Saison am Donnerstag erst richtig losgeht, ist Markus Eisenschmid. Der Allgäuer war einer von vier Spielern, die am 2. September positiv auf Covid-19 getestet wurden, pausierte nach erfolgreicher Wiedereingliederung aber letzten Sonntag beim 6:2-Sieg in Wolfsburg noch aus privaten Gründen. "Ich habe in zwei Wochen Quarantäne weniger an Grundkondition verloren als befürchtet", fühlt sich der 26- Jährige nach einer Woche im Mannschaftstraining und zwei anstrengenden Zusatzschichten mit den Co-Trainern gut und voller Schaffenskraft. "Ich hatte nur zwei Tage heftige Symptome, man muss das Ganze positiv angehen", blickt "Eisi" auf die Zeit ohne jede körperliche Anstrengung zurück: "Mir wurde nicht langweilig, ich habe die Wohnung dekoriert, meine Post bearbeitet und die Buchhaltung gemacht."

Beim Training am Dienstag bildete der Nationalspieler als Center eine Reihe mit Borna Rendulic und Nico Krämmer. Eine Rolle mit größerer defensiver Verantwortung als auf der Außenposition. "Wir haben aber vor zwei Jahren schon mal in dieser Besetzung gespielt", erinnert sich der schussstarke Powerplay-Spezialist. "Das ist der Plan für Donnerstag", bestätigte Gross, "auch wenn ich mich etwas schwer tue, eine Reihe zu verändern, die zuletzt vier Tore schoss". Entscheidend sei die Gesamtbalance für die Mannschaft, "und da macht Jason Bast einen guten Job, er passt in der vierten Reihe auf unsere Jungen auf". Dies sind nun Valentino Klos und der ebenfalls genesene Florian Elias.

Hingegen wurden die Förderlizenzspieler Luca Tosto, Simon Thiel und Philipp Preto guten Gewissens und mit Lob ("Sie haben ihren Job gut gemacht") zu den Heilbronner Falken entlassen. Der Mannheimer Kooperationspartner startet am Freitag in die DEL2-Saison.

DEL, Donnerstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim-Kölner Haie (live bei MagentaSport)