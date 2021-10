Von Rainer Kundel

Mannheim. Mit dem achten Sieg in Folge, einem etwas schmeichelhaften 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen den widerborstigen Tabellenneunten Straubing Tigers, vergolden die Adler Mannheim den Oktober und bleiben unangefochten Spitzenreiter der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

Für Dennis Endras schloss sich am Sonntag der Kreis. Der Torhüter schied vor sieben Wochen am ersten Spieltag während der Partie in Straubing aufgrund einer Beinverletzung aus. Nun gab der 36-Jährige gegen die Niederbayern sein Comeback und löste Felix Brückmann ab, der während dieser Zeit in dreizehn von vierzehn Spielen mit seiner Mannschaft als Sieger vom Eis ging.

Die Mannheimer hatten zunächst Mühe, gegen die zweikampfstarken Tigers Akzente zu setzen, wurden früh in der neutralen Zone gestört und mussten sich einige Mal einem möglichen Rückstand erwehren. 16:9 Schüsse zugunsten der Gäste spiegeln den Verlauf der ersten 20 Minuten wider. Auch während zweier Überzahl-Situationen konnten die Blau-Weiß-Roten wenig Druck auf den finnischen Torhüter Karhunen im Tor der Tigers ausüben.

Nach dem ersten Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse, die mehr als 8000 Besucher in der SAP Arena bekamen einen Höhepunkt nach dem anderen geboten. Der Adler-Führung in der 25. Minute - Matthias Plachta wurde freistehend vor dem Tor von der linken Bande aus bedient - folgte 45 Sekunden danach der Ausgleich, als sich Connolly im Slot vor Endras durchsetzen konnte. Eine von den Zuschauern reklamierte Regelwidrigkeit an Dawes war weder für die Schiedsrichter noch für die Mannheimer Bank ein Thema.

Wie zerfahren mitunter der Spielaufbau der Gastgeber war, zeigte sich in der 28. Minute, als man sich bei eigener Überzahl einen Konterangriff einhandelte, der nach einer Attacke gegen Connolly mit einem Penalty geahndet wurde. Endras blieb gegen den Spielmacher der Tigers im Duell eins gegen eins allerdings der Sieger. Eher aus heiterem Himmel dann die erneute Adler-Führung durch Florian Elias, dessen Schuss aus halbrechter Position hoch unter die Latte segelte (30.). Auch vom neuerlichen Rückstand ließ sich der Tabellen-Neunte nicht beeindrucken und glich während einer Strafzeit gegen Desjardins durch St.Denis zum 2:2 aus. Am Freitag beim 4:2-Sieg in Bietigheim betrieben die Adler Chancenwucher, diesen Vorwurf konnte man der Mannschaft am Halloween-Tag nicht machen. Als Lehtivuori einen Alleingang ums gegnerische Tor startete, verwertete David Wolf das Zuspiel des finnischen Verteidigers zur glücklichen Führung vor dem Schlussdrittel.

In diesem versäumten die Schützlinge von Pavel Gross, bei einer doppelten Überzahl die Vorentscheidung, obwohl der Trainer in dieser Sequenz fünf Stürmer aufs Eis geschickt hatte. Stattdessen markierten die agilen Tigers bei einer vier gegen vier-Situation durch Akeson sieben Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den verdienten Ausgleich. Nach einer torlosen fünfminütigen Verlängerung musste das Penaltyschießen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Hierbei trafen Nico Krämmer und Nigel Dawes für die Hausherren, bei Straubing verwandelte nur Eder. Damit blieben zwei Punkte bei den Kurpfälzern, ein Zähler nimmt Straubing mit auf die Heimreise.

Adler Mannheim-Straubing Tigers 4:3 n.P. (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0);

Adler: Endras – Akdag, Katic; Holzer, Dziambor; Larkin, Lehtivuori; Preto – Plachta, Desjardins, Wolf; Rendulic, Wohlgemuth, Bergmann; Krämmer, Eisenschmid, Dawes; Klos, Bast, Elias

Tore: 1:0 Plachta (24:00), 1:1 Connolly (24:45), 2:1 Elias (29:15), 2:2 St. Denis (34:43), 3:2 Wolf (37:51), 3:3 Akeson (52:46), 4:3 Dawes (Penalty/65:00)

Schiedsrichter: Rantala (Finnland) / Schrader (Bochum)

Strafminuten: 10/12

Zuschauer: 8046