Von Rainer Kundel

Mannheim. Es war schon eine nicht alltägliche Konstellation, die sich an diesem drittletzten Spieltag der Hauptrunde den Besuchern in der SAP Arena bot. Hier die schlingernden Mannheimer Adler zwei Tage nach dem Trainerwechsel (Bill Stewart für Pavel Gross), dort der Traditionsklub aus dem Rheinland, der nach 31 Jahren in der höchsten Spielklasse vor dem wieder eingeführten Abstieg stand. Am Vorabend waren die Pinguine dem vorzeitigen Abschied aus der DEL gerade noch von der Schippe gesprungen, als ihnen 0,3 Sekunden vor Ende der Verlängerung das Siegtor gegen Schwenningen gelang. Am Mittwochabend zeigten die Adler nach drei Niederlagen beim 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)-Sieg allerdings kein Erbarmen.

Vor diesem Hintergrund standen sich zwei Mannschaften gegenüber, von denen sich eine aus der Krise schießen wollte und die andere unter absolutem Siegzwang stand. Aufgrund der Entwicklung der letzten Wochen hatte Mannheims Sportmanager Axel Alavaara einen "Neustart mitten in der Saison" aufgerufen. "Bill Stewart hat bei seiner Ansprache in der Kabine hundert Prozent pure Energie gezeigt", hat der Schwede beobachtet. Der Coach selbst nahm sich als erstes Ziel vor, "dass wir in allen Zonen ein höheres Tempo gehen, nicht nur im Angriff".

Stewart und seine beiden Assistenten Marcel Goc und Jochen Hecht (zusammen 1591 NHL-Einsätze) entschieden sich beim Personal nur für eine Veränderung. Der aus einer vierwöchigen Verletzungspause zurückgekehrte Matthias Plachta stürmte in der jahrelang bewährten Formation zusammen mit Desjardins und Wolf, Luca Tosto pausierte. Bereits in der 3. Minute durften die Besucher, darunter rund 600 in Mannheim und Umgebung lebende Flüchtlinge aus der Ukraine, erstmals jubeln. Ruslan Iskhakov beendete mit seinem Überzahltor eine 152 Minuten andauernde Torflaute der Blau-Weiß-Roten.

Die Adler zeigten Engagement, sorgten für viel Verkehr vor Pinguins-Torhüter Shilin, ohne dass bis Ende des ersten Drittels weitere Treffer fielen. Defensiv lag allerdings weiterhin einiges im Argen, etliche Aussetzer in der eigenen Zone ermöglichten den "Frackträgern" nicht zwingend notwendige Abschlüsse.

Immerhin sorgte der Tabellenfünfte im Mittelabschnitt schnell für klare Verhältnisse. Nochmals Iskhakov und Nigel Dawes, der mit Hilfe der Bande zum 19.mal traf, bauten die Führung innerhalb von 100 Sekunden auf 3:0 aus.

Ein Vorsprung, der zu Nachlässigkeiten verleiten kann. So kassierte der vierte Block das Gegentor durch Hoeffel und nach zwei, drei weiteren schnellen Umschaltangriffen glühte ein Restfünkchen Hoffnung bei dem Dutzend mitgereister Fans im gelb-schwarzen Kittel. Markus Eisenschmid stellte mit einem Rebound auf Hüfthöhe den Drei-Tore-Abstand wieder her (31.). Auch bei David Wolf platzte der Knoten, als der "Gartenstädter Bub" nach wochenlanger Torlosigkeit beim 5:1 nach einem Zuspiel von Plachta nur noch den Schläger hinhalten musste. Tim Wohlgemuth (59.) traf noch zum Endstand.

Größere Aussagekraft als die Begegnung gegen das schwache und zum Schluss resignierende Schlusslicht darf man sich am Freitag (19.30 Uhr) vom Auftritt beim letzten Heimspiel der Hauptrunde erhoffen. Dann kommt der Tabellenzweite Grizzlys Wolfsburg in die SAP Arena.

Adler Mannheim – Krefeld Pinguine 6:1 (1:0, 3:1, 2:0); Tore: 1:0 Iskhakov (3.), 2:0 Iskhakov (23.), 3:0 Dawes (24.), 3:1 Hoeffel (26.), 4:1 Eisenschmid (31.), 5:1 Wolf (45.), 6:1 Wohlgemuth (59); Schiedsrichter: Schrader (Bochum), MacFarlane (USA); Strafminuten: 6/6; Zuschauer: 6176.