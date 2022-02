Von Rainer Kundel

Mannheim. Erstmals seit zwei Monaten wieder mit Zuschauern im Rücken, bereiteten die Adler Mannheim bei der 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)-Niederlage gegen den Tabellenletzten Iserlohn Roosters ihren Anhängern eine herbe Enttäuschung. "Es wird ein schwerer Weg zurück, die Zuschauer sind verunsichert und zum Teil droht ein Entwöhnungsprozess", befand Geschäftsführer Matthias Binder nach zwei Monaten mit "Geisterspielen" zur Besucherzahl von 5365 bei erlaubten 9000.

Für Mannheimer Verhältnisse nahm sich die Aufstellung geradezu komfortabel aus. Desjardins (nach zwei Monaten Pause, muskuläre Rückenverletzung) und Krämmer (angeschlagen aus Peking zurück) füllten die Sturmreihen auf, so dass mit Melart, Rendulic (Aufbautraining) und Wolf (Sperre) nur noch drei Stammkräfte fehlten. Dziambor und Tosto konnten zeitgleich die Heilbronner Falken beim Kampf um einen Playoff-Platz unterstützen.

Die druckvollen Angriffe der Blau-Weiß-Roten mündeten in der Führung durch Ruslan Iskhakov (3.Minute), nachdem Krämmer in der neutralen Zone einen Fehlpass erlaufen hatte. Gute zwei Minuten später erzielte Jordan Szwarz einen weiteren Treffer, den die Schiedsrichter trotz eindeutigem Videobeweis des Gegenteils wegen hohem Stock nicht anerkannten. Eine Situation, die während der nächsten Unterbrechung bei Trainer Pavel Gross Redebedarf mit dem "Streifendienst" hervorrief. Nur durch leichtfertige Puck-Verluste (Iskhakov, Katic) kamen die Sauerländer zunächst zu Chancen, Felix Brückmann parierte beide Male.

Was sich anfänglich nicht im Ansatz abzeichnete, entwickelte sich für den Favoriten im Mittelabschnitt zum fast schon zur Gewohnheit gewordenen Durchhänger. Nach dem 1:1 durch Cornel (26.) mit einem verdeckten Schuss wackelte die Defensive bedenklich, Jentzsch markierte in Überzahl das 1:2. Matthias Plachta glich, ebenfalls im Powerplay, nochmals aus. Danach war es der sträflich allein gelassene Schilkey, der die Mannheimer mit einem Rückstand ins letzte Drittel gehen ließ. Davon erholten sich die Kurpfälzer nicht mehr, zumal der angeschlagene Lean Bergmann in der Kabine blieb und nur noch drei Sturmreihen den Rückstand drehen sollten. Iserlohn verteidigte mit Mann und Maus, das oft statische Spiel der Adler war nicht dazu geeignet, das Bollwerk zu überwinden. Vieles blieb Stückwerk, auch die wenigen Nachschüsse, die Torhüter Jenike zuließ, fanden nicht ins Ziel. Das 2:4 ins verwaiste Mannheimer Tor durch Bailey 13 Sekunden vor Schluss wurde von Pfiffen der enttäuschten Zuschauer begleitet.

Die notgedrungen in der Zusammensetzung oft veränderte Mannschaft des im ersten Saisondrittel überzeugenden Titelfavoriten kassierte somit nach der Olympia-Pause die zweite Niederlage und steht am Sonntag (19 Uhr) bei der Düsseldorfer EG unter Zugzwang.

Adler Mannheim – Iserlohn Roosters 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Tore: 1:0 Iskhakov (3.), 1:1 Cornel (26.), 1:2 Jentzsch (31.), 2:2 Plachta (33.), 2:3 Schilkey (35.), 2:4 Bailey (60.)

Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Rekucki (USA)

Strafminuten: 10/8

Zuschauer: 5365