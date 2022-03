Brandgefährlich vor dem Tor: Auch Adler Jordan Szwarz (links) durfte sich gegen Ingolstadt in die Torschützenliste eintragen. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Der erste "Dreier" im direkten Vergleich zwischen den Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt ist eingesackt. Bei einem Offensivspektakel siegte der Tabellenzweite 48 Stunden nach dem Penalty-Sieg bei den Oberbayern in der SAP Arena mit 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).

Bis auf die übliche Rotation im Tor (Brückmann für Endras) schickten die Adler die gleichen Formationen wie am Montag aufs Eis. Bei vier, fünf erstklassigen Torchancen, wobei sich Szwarz und Desjardins hervortaten, hatten die Adler den Start diesmal nicht verschlafen. Sie liefen allerdings in die schnelle Umschaltfalle der Oberbayern, die innerhalb von gut zwei Minuten entgegen den Spielanteilen mit zwei Toren vorn lagen. Zunächst konnte Reul vor dem 0:1 nach einem Zweikampf mit DeFazio die Scheibe nicht von der Bande weg klären und Storm bediente ERC-Topscorer Feser mit einem Querpass.

Dann ließ sich die vierte Adler-Reihe im eigenen Drittel überrumpeln, der unbehelligt gebliebene Storm konnte sich gegen den machtlosen Brückmann die Ecke aussuchen. Obwohl Akdag und Dawes (19. Minute) zwingende Möglichkeiten gegen Torhüter Taylor vergaben, schlugen die Blau-Weiß-Roten vor der ersten Pause durch Markus Eisenschmid in Überzahl (20.) doch noch zurück.

Ein Treffer, der Mut und Auftrieb geben sollte. Zwei gut verteidigte Powerplay-Situationen der Ingolstädter und ab ging die Post: Binnen 51 Sekunden drehten die Adler ab der 32. Minute mit einem unglaublichen Zwischenspurt die Partie in eine 4:2-Führung. Jordan Szwarz lauerte an der langen Ecke auf das Zuspiel von Dawes (2:2), Korbinian Holzer, der mit einer "Krawatte" von einer 10-Minuten-Disziplinarstrafe aufs Eis zurückkam, traf mit einem harten Schlenzer (3:2) und Borna Rendulic, der allein vor Taylor den Goalie austanzte (4:2) – Hallensprecher Jens Schneider mit den Ansagen und die Fans in der Kurve mit dem Jubel kamen da kaum mehr nach.

Ein Zwei-Tore-Vorsprung ist im Eishockey kein Ruhekissen. Zumal, wenn der Gegner gleich zu Beginn des Schlussabschnitts auf 4:3 verkürzt, wobei der Schlagschuss von Warofsky bei freier Sicht auf die Kappe des sonst starken Felix Brückmann ging. Es folgte ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten und bestem Unterhaltungswert. Ingolstadt drängte auf den Ausgleich, die Adler hatten zwischendurch immer mal wieder Vorentscheidung auf dem Schläger, so Rendulic (54.) und Eisenschmid (57.). Ein schwaches Powerplay und eine Strafzeit gegen Desjardins versetzten die Gäste in die Lage, die letzten 82 Sekunden ohne Torhüter und mit sechs gegen vier Feldspieler zu agieren, das Mannheimer Bollwerk hielt auch diesem Ansturm stand.

Unterdessen kam aus Tschechien die Nachricht, dass Adler-Coach Pavel Gross das Angebot als Co-Trainer der dortigen Nationalmannschaft – wir berichteten – abgelehnt hat. "Ich brauche die tägliche Arbeit mit einer Klubmannschaft", so der 53 Jahre gegenüber der Zeitung "Sport" in Prag. Aus dem gleichen Grund hatte Gross auch vor einigen Jahren eine Offerte als deutscher Bundestrainer abschlägig beschieden.

Adler Mannheim – ERC Ingolstadt 4:3 (1:2, 3:0, 0:1); Tore: 0:1 Feser (15.), 0:2 Storm (17.), 1:2 Eisenschmid (20.), 2:2 Szwarz (32.), 3:2 Holzer (33.), 4:2 Rendulic (33.), 4:3 Warofsky (41.); Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld), Wilk (USA); Strafminuten: 8 + 10 Disziplinar Holzer /6 +10 Disziplinar DeFazio; Zuschauer: 5142.