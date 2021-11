Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler gegen den EHC München, in Anlehnung an den Industriezweig ihres milliardenschweren Geldgebers auch "Rote Bullen" genannt – das war und ist für die Anhänger der Blau-Weiß-Roten kein Spiel wie jedes andere. Wenn man so will, ist die Paarung von den Emotionen her ein Ersatz für das seit 2010 nicht mehr existierende Derby gegen Frankfurt.

So empfingen die Mannheimer Anhänger in der Nordwestkurve den Gegner mit einer starken Choreografie, wie immer initiiert vom Fanprojekt: "19. Mai 1938 – Tradition, die beflügelt" stand auf einem Banner zu lesen. Dass gleichfalls der ehemalige Adler-Kapitän Ben Smith, im Mai zu den Oberbayern gewechselt, mit einem Pfeifkonzert empfangen wurde, steht auf einem anderen Blatt, gehört aber wohl zur heutigen Kultur. Wobei der Vorzeigeprofi großen Dank für drei Jahre in Blau-Weiß-Rot verdient hatte, der Amerikaner (33) verpasste in dieser Zeit nicht ein Spiel verletzungsbedingt.

Nach dem großartig erkämpften 3:2-Sieg n.V. wandten sich die Fans aber vorbehaltlos ihrer Mannschaft zu. "Wir sind stolz auf unser Team", hörte es sich überwältigend an, als die Spieler nochmals aus der Kabine kamen, um sich für die Unterstützung zu bedanken. Ob es vorerst das letzte Mal war, dass die Zuschauer Eishockey mit Emotionen live verfolgen durften? Nach 3G, 2G und 2G-Plus, einhergehend mit einer Reduzierung der zulässigen Plätze von 9500 auf 7000 drohen nach Veröffentlichungen der Stuttgarter Landesregierung vom Sonntagabend nun wieder Geisterspiele.

Schon vor der Partie hatte Pavel Gross in einem TV-Interview seiner Mannschaft jedes Alibi angesichts der vielen Ausfälle genommen: "Wir bekommen demnächst einige Jungs zurück, jetzt können sich alle zeigen, die über ihre Agenten meinen, dass sie zu wenig Eiszeit bekommen." Dennoch setzte mit Matthias Plachta einer der beiden Rückkehrer dem Spiel seinen Stempel auf. "Es hat sich gut angefühlt, auch wenn man es ein bisschen merkt, wenn man drei Wochen nicht spielt", sagte der 30-Jährige in der Drittelpause beim Übertragungssender. Mit dem Spitzenwert von 23:17 Minuten Eiszeit wurde der Nationalspieler am Sonntag in der DEL-Statistik geführt, nachdem der Flügelstürmer mit einem genialen Zuspiel auf Jordan Szwarz den späten Ausgleich vorbereitet und seiner Mannschaft die Möglichkeit zum Zusatzpunkt in der Verlängerung gegeben hatte.

"Egal, wie viele Leute wir sind, wir wollten einfach keine weitere Niederlage akzeptieren", äußerte sich Gross nach drei zum Teil unglücklich verlorenen Partien. "Klar ist aber auch, dass wir uns bei Felix Brückmann bedanken müssen, er hat uns im Spiel gehalten". Dagegen schwieg sein Gegenüber Don Jackson. "Ich habe heute keinen Kommentar", mehr wollte der Münchner Trainer zunächst nicht sagen. Was Jackson, nach etlichen Pleiten gegen die Adler in den letzten drei Jahren nicht zum ersten Mal ein schlechter Verlierer, dann doch tat. Zu sehen auf dem Adler-YouTube-Kanal. "Ich bin schon zweimal wegen der Schwalben von Plachta sanktioniert worden", grummelte der 65-Jährige kaum verständlich und aus jedem Zusammenhang gerissen. Dann verließ er vorzeitig das Podium, ohne sich von Pavel Gross zu verabschieden.

Es war nicht das erste Mal, dass der Kanadier aus der Rolle fiel. Nach einer Halbfinal-Niederlage der Eisbären Berlin 2009 in Mannheim rief Jackson dem damaligen Adler-Manager Teal Fowler unflätige Worte, mitten im Kabinenflur vor versammelter Medienlandschaft.

Einen aktuellen Bezug zu dem ungeheuerlichen Vorwurf herzustellen fiel schwer. Möglicherweise spielte der als hochnäsig und unnahbar geltende vielfache Meistertrainer darauf an, dass Yannic Seidenberg nach einer Regelwidrigkeit von Thomas Larkin ("Cross-Check") offenbar mit einer Armverletzung im ersten Abschnitt das Eis verlassen musste. Aber auch dies bleibt eine Vermutung. Das unschöne Vorgeplänkel zum Nachholspiel vom 20. Oktober an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) auf dem Münchner Oberwiesenfeld ist damit eröffnet. Die Adler stimmten aus Fairplay-Gründen (!) einer Verlegung zu, weil die Münchner einschließlich Bankpersonal 18 Corona-Erkrankungen nachgewiesen hatten.