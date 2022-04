Von Jürgen Berger

Ulm/Heidelberg. Brekkott Chapman stand im Mittelpunkt. Der Topscorer der MLP Academics erzielte 24 Punkte und holte elf Rebounds. Seine Leistung stimmte, doch am Ende musste auch der beste Heidelberger akzeptieren, dass der Ulmer 90:74-Heimsieg am Dienstagabend verdient war. "Wir haben gegen eine starke Mannschaft letztendlich zu viele Fehler gemacht", resümierte der 26-Jährige, ehe er nach einer kurzen Pause selbstbewusst hinterherschickte: "Wir wissen, dass wir insgesamt auf die Saison gesehen noch besser dastehen könnten."

Dafür fehlte im Duell mit Ulm, das im Kampf um das Heimrecht in den Playoffs noch jeden Sieg braucht, allerdings die Konstanz. In der ersten Halbzeit zeigten die Heidelberger ihr Potenzial, bereiteten dem Favoriten große Probleme. Allen voran Chapman. Der US-Amerikaner traf aus allen Lagen. 14 Punkte und fünf Rebounds standen bereits zur Halbzeit für den Power Forward auf dem Statistikbogen. Das war eine Ansage. Am Ende waren es 24 Zähler und elf Rebounds. "Ich spiele lieber gegen starke Gegner, das motiviert mich", erläuterte der Ex-Würzburger.

Unterstützung erhielt Chapman vor allem von Max Ugrai. Der Academics-Forward, der von 2018 bis 2022 in Ulm unter Vertrag stand, ging motiviert zur Sache und hatte ebenfalls in den ersten beiden Vierteln viele starke Aktionen. Doch auch er konnte seine Form nicht über die gesamte Distanz konservieren. Das war der entscheidende Unterschied. "Ulm besitzt so viel Qualität. Wenn man dort gewinnen will, muss man eine tolle Leistung zeigen", hatte Academics-Trainer Branislav Ignjatovic vor dem Spiel die Devise ausgegeben. Doch seinem Team ging zu früh die Puste aus. Der Aufsteiger zeigte trotzdem über weite Strecken einen couragierten Auftritt und bereitete dem Favoriten große Bauchschmerzen. Gegen Ende des dritten Viertels kam dann jedoch der entscheidende Einbruch.

"Wir haben in dieser Phase endlich so verteidigt, wie wir es können. Das war die richtige Antwort", sagte Ulms Aufbau-Ass Thomas Klepeisz. "Heidelberg hat uns lange das Leben schwer gemacht." Ein Lob, für das es leider keine Punkte gibt. Zumal die Ulmer kein übermächtiger Gegner waren. Letztendlich verbuchten die Heidelberger zu viele unnötige Ballverluste und leisteten sich schmerzhafte Defensiv-Aussetzer. Von 54:54 zogen die Ulmer auf 63:54 davon. Das war der entscheidende Zwischenspurt. Angeführt von Kraftpaket Jaron Blossomgame, der jetzt den Unterschied machte. Während Chapman die erste Hälfte dominierte, drehte Blossomgame später den Spieß um. Seine 24 Punkte bedeuteten einen Karrierebestwert in der BBL. 1:48 Minuten vor Schluss gab Ignjatovic das Spiel endgültig verloren – und holte seine Leistungsträger auf die Bank.

Stenogramm: 4:4 (3.), 12:4 (6.). 20:16 (1. Viertel), 22:24 (12.), 27:32 (15.), 37:34 (18.), 41:40 (Halbzeit), 46:47 (23.), 61:54 (27.), 63:54 (3. Viertel), 69:58 (33.), 74:66 (36.), 87:74 (38.), 90:74 (Endstand).

Ulm: Klepeisz 11 (2), Thornwell 9 (2), Evans 7, Blossomgame 24 (5), Christon 6, Zugic 2, Jallow 8, Krimmer, Herkenhoff 10, Bretzel 2, Philipps 2, Günther 8 (1).

Heidelberg: Geist 4, Ugrai 10 (1), Ely 7, Lowery 9, Chapman 24 (3), Anderson 10 (2), Friederici 5 (1), Osaghae 5, Heyden, Diala, Würzner, Watkins.