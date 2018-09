Heidelberg. (CPB) Der Berliner RC hat gestern in Heidelberg die deutsche Siebenerrugby-Meisterschaft der Altersklasse U16 gewonnen. Der Nachwuchs der Wilmersdorfer gewann im Finale mit 14:7 Punkten gegen den favorisierten Titelverteidiger SC Frankfurt 1880. Dritter wurde der TSV Handschuhsheim. Die Rudergesellschaft Heidelberg belegte im Neunerfeld den fünften, der SC Neuenheim den siebten und der gastgebende Heidelberger RK den neunten Rang.

"Es war ein schönes Turnier, das die Berliner knapp gewonnen haben. Das Niveau war besser als im Vorjahr, und es haben sich eine ganze Reihe junger Spieler gezeigt, die gutes Siebenerrugby spielen", sagte Turnierleiterin Romana Thielicke (Heidelberg), die Vorsitzende der Deutschen Rugby-Jugend (DRJ). Dem pflichtete U16-Nationaltrainer Stefan Diedrichs (Hannover) bei: "Hier sind gute Jungs, die wir kräftig fördern müssen. Dann braucht uns vor der Zukunft nicht bange sein."

Da in den Tagen vor dem Turnier fünf gemeldete Vereine nach und nach abgesagt hatten, musste Thielicke immer neue Terminpläne bauen. Schlussendlich wurde in der Vorrunde in drei Dreiergruppen gespielt, die vom TSV Handschuhsheim, Frankfurt und dem Berliner RC gewonnen wurden. Die "Junglöwen" gewannen mit 36:0 gegen den HRK und mit 15:12 gegen den Berliner SV. Im Halbfinale wurde die RGH mit 24:19 bezwungen, ehe in der Medaillenrunde Frankfurt mit 22:7 und der BRC mit 33:0 körperlich überlegen und spielerisch besser waren. Die Bronzemedaille ist allerdings verdienter Lohn für die "Junglöwen", die nun mit berechtigtem Stolz die Hendsemer Kerwe beleben dürfen.

Der Fünfte RGH war Zweiter der Gruppe B nach einem 21:7-Sieg über die SG 78/Victoria Hannover und einem 5:49 gegen Frankfurt. Nach der 19:24-Halbfinalniederlage gegen Handschuhsheim war Germania List beim 0:19 eindeutig besser. Zum Abschluss gelang den Orange-Herzchen ein 24:12-Sieg über den Berliner SV.

Der SCN startete mit zwei Niederlagen - einem 17:29 gegen Germania List und einem 0:28 gegen den Berliner RC - in das Turnier, hatte aber einen guten zweiten Tag: Einem 42:7 über den HRK folgte ein 19:12 gegen die SG Hannover.

Der HRK gab sich in zweierlei Hinsicht viel Mühe. Auf dem grünen Rasen verbesserte sich das einzige sieglose Team von Spiel zu Spiel, und organisatorisch erntete die Mannschaft um Jugendwart Markus Leimert von allen Beteiligten nur Lob. "Das hat der HRK wirklich sehr gut gemacht", sagte Romana Thielicke.

Deutschen Nationalmannschaften haben bei Siebenerrugby-Turnieren in Italien Fortschritte gemacht. Das Männer-Entwicklungsteam gewann in Rom mit 24:10 gegen Katalonien und 40:7 gegen Namau Pacific Islands und verlor mit 7:19 gegen die neuseeländischen Artech 7s und mit 19:28 gegen die Kings of Rome. In diesem Viertelfinale zog sich Deutschlands schnellster Rugbysprinter Phil Sczcesny (Hannover) einen Schlüsselbeinbruch zu, so dass er für die entscheidenden EM-Turniere ausfällt. Die U18-Junioren wurden Vierte in Bologna und weckten Hoffnungen im Hinblick auf die EM am 9./10. September in Heidelberg. 26:7-Siege gab es gegen Benevento und Turin, ein 25:12 gegen Prato. Die Spiele gegen Mailand (10:24) und Rom (12:14) wurden verloren.