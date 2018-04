Im Juni 2011 gelang dem Siebenerrugby-Nationalteam in Heidelberg der Aufstieg in die EM-Division 1. Foto: vaf

Heidelberg. (CPB) Seit das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit dem belgischen Rugby-Nationalspieler Dr. Jacques Rogge an der Spitze im Herbst 2009 beschlossen hat, das Siebenerrugby (Rugby mit sieben Spielern pro Team über zwei Mal sieben Minuten) in das Olympiaprogramm für 2016 in Rio de Janeiro aufzunehmen, erfreuen sich Rugbyverbände in aller Welt einer starken politischen und finanziellen Förderung. Erstaunlich ist, dass kleinere Länder wie Belgien, die Niederlande und Polen mit voller Kraft in die Rugby-Förderung eingestiegen sind und dass sich Nationen wie Georgien, Moldawien oder die Ukraine, die angeblich bettelarm sind, Hunderte von Rugby-Vollprofis leisten können.

In Deutschland wird das Siebenerrugby, nicht aber das für die Ausbildung der Talente maßgebliche große Spiel mit 15 Akteuren, seit 2011 von der Bundesregierung planmäßig, aber mäßig gefördert. Wie vom DRV zu erfahren war, beläuft sich die Fördersumme für die Siebenerrugby-Nationalteams der Frauen und Männer im laufenden Jahr auf 65.000 Euro.

Weitere 195.000 Euro gibt es als Gehaltskostenzuschüsse für den Leistungssportkoordinator, den Sportdirektor und die vier Nationaltrainer, die freilich überwiegend auf Honorarbasis arbeiten, da sich der Verband keine Festanstellungen leisten kann. Olympia hat sich für das deutsche Rugby bisher nicht segensreich ausgewirkt, und dennoch ist man im Siebenerrugby noch konkurrenzfähig.

Die Männer sind in der EM von Rang elf im Jahr 2012 auf Platz zehn im letzten Jahr geklettert, die Frauen von Rang acht auf Platz zehn gesunken. Das bedeutete für beide Mannschaften den Klassenverbleib in der EM-Division 1. In diesem Sommer sollen beide Teams, so sieht es die Zielvereinbarung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vor, auf Rang acht klettern - für die Grand Prix-Turniere der EM in Lyon, Moskau, Bukarest und Manchester ein ehrgeiziges Ziel.