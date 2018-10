Karlsruhe. (fal) Die drei Punkte waren schon fast auf dem Konto und der Karlsruher SC neuer Tabellenführer. In der Schlussphase des Top-Spiels gegen den alten und neuen Spitzenreiter Greuther Fürth fehlte der Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski jedoch die nötige Konzentration, um ihren 1:0-Vorsprung, den Michael Vitzthum mehr herausgeflankt als herausgeschossen hatte, über die Zeit zu bringen. Die erste Saisonniederlage der Wildparkprofis war "unnötig", wie Kapitän Dirk Orlishausen hernach tief enttäuscht feststellte. "Aber so ist es nun mal: In der Zweiten Liga werden Fehler brutal bestraft."

Im Wildparkstadion waren knapp 40 Minuten gespielt, als der KSC verdient in Führung ging. Michael Vitzthum - "Ehrlich, das war keine Absicht" - wollte eigentlich von der linken Seitenlinie, etwa 35 Meter vom Kasten der Gäste entfernt, flanken. Seine Hereingabe wurde immer länger und länger. Und als Fürths Keeper Wolfgang Hesl realisierte, dass Gefahr drohte, war es schon zu spät. Der Ball senkte sich hinter ihm ins Netz.

Der KSC hätte schon in der 27. Minute treffen können. Aber nach einem Freistoß von Selcuk Alibaz und Kopfballvorlage von Jan Mauersberger brachte Koen van der Biezen das Kunststück fertig, das Runde aus einem Meter Entfernung über das Eckige zu bugsieren. Die Gastgeber hatten in den ersten 45 Minuten deutlich mehr gute Szenen, als die Franken. Rouwen Hennings (20.) und Dominic Peitz mit einem Kopfball (25.) waren einem Treffer am nächsten. Vom Tabellenführer war wenig zu sehen. KSC-Torwart Dirk Orlishausen musste vor der Pause nicht ernsthaft eingreifen.

Die Wildparkprofis blieben auch nach dem Seitenwechsel das bessere Team. Greuther Fürth kam zwar in der 60. Minute gefährlich vor das KSC-Tor. Mehr als ein Eckball, der nichts einbrachte, sprang dabei allerdings nicht heraus. Auch jetzt waren die Möglichkeiten der Hausherren durch Daniel Gordon (68.), nach einem Freistoß von Selcuk Alibaz, und bei einem Schuss von Alibaz selbst (69.) besser. Auch ein Konter von Patrick Dulleck (69.) hätte zum 2:0 führen können.

Stattdessen fiel der Ausgleich (75.). Nach einem Eckball der Gäste konnte Jan Mauersberger den Schuss von Kevin Kraus aus kurzer Distanz nur noch ins eigene Tor befördern. Durch das 1:1 beflügelt setzte der Bundesligaabsteiger nach und Dominick Drexler versetzte dem KSC schließlich den Todesstoß (86.).

Trainer Markus Kauczinski war frustriert: "Wir haben aus unseren vielen Möglichkeiten letztendlich zu wenig gemacht. Leider wurde unsere gute Leistung nicht belohnt. Im Fußball entscheiden eben die Tore."

Karlsruhe: Orlishausen - Klingmann, Gordon, Mauersberger, Vitzthum - Peitz, Yabo - Alibaz, Krebs (88. Torres) - van der Biezen (66. Dulleck), Hennings (86. Mast). -

Fürth: Hesl - Fürstner, Kraus, Mavraj, Gießelmann - Sukalo, Sparv - Brosinski (63. Mudrinski), Weilandt (71. Drexler), Stieber - Azemi (81. Trinks).

Schiedsrichter: Dankert (Rostock); Zuschauer: 18.877; Tore: 1:0 Vitzthum (39.), 1:1 Kraus (75.), 1:2 Drexler (86.).