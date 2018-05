Von Claus Weber

Walldorf. Die chinesische Olympia-Auswahl wird gegen die Teams der Fußball-Regionalliga spielen. Allerdings nur in Freundschaftsduellen, erst zur Rückrunde und nicht gegen alle Mannschaften. Darauf einigten sich die 19 Vertreter der Spielklasse gestern bei ihrer Managertagung im Walldorfer Leonardo-Hotel. Während sich 14 Teams an dem Plan beteiligen, lehnten der SV Waldhof, die TuS Koblenz, die Stuttgarter Kickers und die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 ab. Der Vertreter des 1. FC Saarbrücken erbat sich bis heute um 16 Uhr Bedenkzeit.

Noch nie hatte eine Sitzung der Regionalliga so großes Medieninteresse hervorgerufen. Rund 30 Journalisten verfolgten am frühen gestrigen Abend die Erklärungen von Ronny Zimmermann.

Der Vorsitzende der Regionalliga-Gesellschafterversammlung und Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes musste weit ausholen. Denn es hatte Irritationen und harsche Kritik im Vorfeld gegeben. "Der Plan wurde schlichtweg oft falsch dargestellt", erklärte der Rechtsanwalt aus Wiesloch, "es war nie die Rede davon, die chinesische Mannschaft voll in die Liga zu implementieren. Es war immer nur die Rede von Freundschaftsspielen."

Die chinesische U 20 will in Deutschland Spielpraxis sammeln und sich langfristig auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorbereiten. "Denn in China gibt es einen solchen Spielbetrieb wie bei uns nicht", erklärte Zimmermann. Die Idee habe er erst unterstützt, nachdem feststand, dass die Südwest-Staffel mit 19 Mannschaften eine ungerade Zahl aufweise, betonte der DFB-Vize.

Man habe die Vereine gefragt und durchweg positive Rückmeldungen erhalten. Zumal die Klubs an den spielfreien Wochenenden meist händeringend nach Testspielgegnern suchten und bei diesem Modell 15.000 Euro erhielten. "Der DFB hat in keinster Weise im Sinn, Geld damit zu verdienen", erklärte Zimmermann. Allerdings könnten die Vereine neben der Garantiesumme weitere Einnahmen kassieren. "Es gibt in China großes Interesse, dass diese Spiele dort im Fernsehen gezeigt werden", so der DFB-Vize, "davon wird jeder Klub dann gleichermaßen partizipieren."

Ursprünglich wollten die Chinesen von Beginn an dabei sein, nun wird es aber nur ein abgespecktes Programm geben. Auch weil noch viele Detailfragen offen seien, erklärte Markus Stenger, der DFB-Abteilungsleiter für den Spielbetrieb, würden die Freundschaftsspiele gegen die chinesische U 20 erst zur Rückrunde, also ab November, beginnen.

Der SV Waldhof wird das Angebot nicht in Anspruch nehmen, bekräftigte gestern Markus Kompp. "Wir haben sportliche Gründe", erklärte der SVW-Geschäftsführer, "Regeneration und Vorbereitung auf die Regionalliga-Spiele haben Vorrang." Die Mannheimer hätten gegen die Asiaten in einer englischen Woche antreten müssen.

Willi Kempf findet den Plan dagegen gut. "Das ist doch mal ein ganz anderer Gegner", sagte der Vorsitzende des FC-Astoria Walldorf, "ich freue mich jedenfalls auf die Chinesen."

Natürlich wurde gestern in Walldorf auch über die ungeliebten Relegationsspiele diskutiert. Ronny Zimmermann hat einen neuen Anlauf unternommen, damit der Meister direkt aufsteigen kann. "Aber es gibt - Stand heute - keine alle glückselig machende Lösung."