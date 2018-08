Hockenheim. Das ADAC Masters tritt von Freitag bis Sonntag in Hockenheim zum "finale Grande" an. Titelentscheidungen, ehemalige Formel-1-Piloten wie Heinz-Harald Frentzen und DTM-Asse wie Titelverteidiger Alex Margaritis oder Christian Abt und 40 Supersportwagen von 12 Herstellern im ADAC GT Masters: Das Motodrom in Hockenheim erwartet eine PS-Party. Nicht nur das ADAC GT Masters begeistert in Hockenheim die Fans, für spannenden Motorsport sorgen beim ADAC Masters Weekend auch die Talente von Morgen im ATS Formel-3-Cup und ADAC Formel Masters, dazu gibt es Tourenwagensport.

Das ADAC Masters gibt schon am Samstag Vollgas. Zwölf Rennen werden ausgetragen, sechs davon werden am Samstag gestartet. Der ADAC GT Masters-Titel wurde im letzten Jahr bereits am Samstag entschieden. Im offenen und fanfreundlichen Fahrerlager des ADAC Masters ist "Motorsport zum Anfassen" keine Floskel. Ein Blick unter die Motorhaube des Aston Martin der Stuck-Brüder und ein Plausch mit Heinz-Harald Frentzen? Kein Problem beim Pitwalk am Vormittag oder bei der "Meet the Drivers" Autogrammstunde am Samstagnachmittag im Fahrerlager.

Der Höhepunkt in Hockenheim: Die zwei Rennen des ADAC GT Masters, 80 Fahrer in 40 bis zu 650 PS starken Supersportwagen fahren ihren Champion aus. Heiße Anwärter auf den Titel sind Tabellenführer und Porsche-Ass Christian Engelhart, das schnelle Mercedes-Duo Maximilian Götz und Sebastian Asch, der Sohn von Tourenwagenlegende Roland und Diego Alessi/Daniel Keilwitz aus Villingen in ihrer Corvette der Lokalmatadore Callaway Competition aus Heilbronn. Ein Wort um den Titel will auch Titelverteidiger Dino Lunardi mitreden, der im BMW Alpina B6 mit Sportwagen-Shootingstar Maxime Martin antritt. Auch zwei schnelle Lokalmatadore kämpfen in Hockenheim um Punkte und Pokale. Andreas Wirth, der aus dem nahen Waghäusel zur Not auch mit dem Fahrrad zum Hockenheimring fahren kann, hat mit Heinz-Harald Frentzen den prominenten Teamkollegen an Bord seiner Callaway-Corvette. Und Swen Dolenc aus Maulbronn kann sich auf die größte Fangemeinde verlassen: Dolenc ist Mitglied des MCS Weingarten, der unter Leitung von Jürgen Fabry als Veranstalter des finalen Renntages auftritt.