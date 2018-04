Heidelberg. (tib/hema/soz) Die "Roten Teufel" von der Bergstraße gastieren bei der SG Bruchköbel. In der 3. Handball-Liga Ost tritt die SG Leutershausen am Sonntag um 17 Uhr in der Dreispitzhalle an. Am vergangenen Wochenende fuhr die SGL wieder nur einen Punkt ein, trennte sich Unentschieden von der HSG Rodgau-Nieder Roden. Nun stehen die Bergsträßer auf dem fünften Tabellenplatz.

"Trotzdem waren wieder viele gute Ansätze dabei", sagt Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der SGL: "Nun wollen wir am Sonntag alle Kräfte bündeln, um in Bruchköbel ein gutes Spiel abzuliefern und zu punkten."

Die Hessen aus dem Main-Kinzig-Kreis stehen auf dem 12. Platz der Tabelle und haben nur zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge - man steckt also mitten im Abstiegskampf. Aber aufgepasst: Die SGB ist aktuell in starker Verfassung. Die vergangenen drei Partien gegen Groß-Bieberau, Bernburg und Bad Blankenburg entschied Bruchköbel allesamt für sich. Die SGL hat das Hinspiel in der Heinrich-Beck-Halle mit 33:29 gewonnen.

In der 3. Liga Süd eröffnen die Rhein-Neckar Löwen II den Spieltag. Die Mannschaft des Trainerteams Michel Abt und Andre Bechtold erwartet am Freitag die TGS Pforzheim in der Stadthalle Östringen. Die Junglöwen stehen auf dem zweiten Platz und befinden sich mit nur einem Punkt Rückstand auf Kornwestheim noch voll im Meisterschaftsrennen.

Auch die HG Oftersheim/Schwetzingen hat an diesem Wochenende ein Heimspiel. Nach dem Derbysieg am vergangenen Wochenende bei der SG Nußloch trifft die Mannschaft von Holger Löhr vor heimischer Kulisse am Samstag auf den TV Neuhausen. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

Es ist kein Endspiel wenn am Samstag um 20 Uhr der TV Germania Großsachsen auf den HSC Bad Neustadt trifft, aber es ist nahe daran. Für die Franken ist ein Sieg fast Pflicht, wenn sie nicht absteigen wollen. Gelingt der dem HSC, ist Großsachsen wieder mittendrin im Schlamassel, denn in den letzten drei Spielen muss der TVG noch zum Meister Großwallstadt und zum Tabellenzweiten Erlangen. Am letzten Spieltag kommt Magdeburg in die Sachsenhalle. Siegen die "Saasemer" gegen Bad Neustadt, müsste viel schieflaufen um abzusteigen.

Bad Neustadt ist gut drauf, schoss zuletzt Northeim mit 36:24 aus der Halle und schob sich auf den 13. Platz, der am Ende zum Klassenverbleib reichen würde. Nicht zu halten waren Jan Wicklein mit zehn Treffern und der ehemalige US-Nationalspieler Gary Hines mit acht Toren. "Das wird eine ganz enge Kiste", glaubt TVG-Trainer Stefan Pohl. Ob Kreisläufer Philipp Ulrich wieder mit von der Partien sein wird, entscheidet sich kurzfristig.

Im vergangenen Jahr war Heilbronn-Horkheim der schärfste Gegner von Meister SG Nußloch. Das hätte in dieser Saison auch so sein können, doch die personellen Nöte der Nußlocher ließen das nicht zu. Deshalb sagt SG-Trainer Christian Job: "Heilbronn ist für mich der große Favorit, wir sind krasse Außenseiter." Zwar sei Heilbronn noch nicht Tabellenführer, aber am besten von allen Drittligisten besetzt.

3. Liga Ost Männer

Samstag, 20 Uhr: TVG Großsachsen - HSC Bad Neustadt

Sonntag, 17 Uhr: SG Bruchköbel - SG Leutershausen.

3. Liga Süd Männer

Freitag, 20 Uhr: Rhein-Neckar Löwen II - TGS Pforzheim

Samstag, 19.30 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - TV Neuhausen/Filder

Samstag, 20 Uhr: TSB Heilbronn-Horkheim - SG Nußloch.