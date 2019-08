Von Tillmann Bauer

Nußloch. Marc Nagel ist wieder in seinem Element. Entspannt sitzt der Handball-Lehrer auf einer Trainingsbank in der Nußlocher Olympiahalle und beobachtet beim Eichbaum-Cup das Spiel des Drittliga-Neulings TV Kirchzell. "Starke Mannschaft", grummelt er, "athletisch sehr gut ausgebildet."

Ganz ohne Handball geht es für Nagel, der nach seinem Trainerjob bei der SG Leutershausen ein Sabbatjahr eingelegt hatte, eben doch nicht. Eine neue Aufgabe ruft: Bei der SG Nußloch soll der Gymnasiallehrer aus Karlsruhe eine Spitzenmannschaft formen. Von seinen ersten Eindrücken in neuer Umgebung berichtet er im RNZ-Interview.

Marc Nagel, Sie hatten sich eine Auszeit vom Handball genommen. Ist die Batterie nun wieder aufgeladen?

Ja, die ist definitiv wieder aufgeladen. Im vergangenen Jahr war ich insgesamt auf drei Handballspielen - ich habe also richtig Abstand genommen, habe Kurzurlaube gemacht; alles, wofür sonst eben die Zeit gefehlt hat. Aber es ist auch schön, wenn dann intern eine Rückmeldung kommt, dass etwas in meinem Leben fehlt. Ich freue mich sehr, dass es mit dieser neuen Aufgabe in Nußloch geklappt hat. Dann werden wir sehen, was die nächsten Monate bringen werden.

Also ganz ohne Handball ging es dann langfristig doch nicht?

Nein, es fehlt einfach etwas. Ich mache den Job ja auch wirklich gern. Das, was hier in Nußloch rausgekommen ist, ist für mich natürlich super. Wir haben extrem viele gute, junge Spieler - da freue ich mich drauf.

Haben Sie sich schon eingelebt?

(lacht) Garantiert noch gar nicht. Klar funktioniert der Trainingsbetrieb reibungslos, aber es ist schon nochmal etwas anderes, wenn die Runde losgeht und man hier in der Olympiahalle Heimspiele hat. Dann werde ich auch alle Leute genau kennen und wissen, wer was genau macht. Das dauert sicher noch.

Manche Testspiele wurden gewonnen, manche verloren. Wie ist Ihr erster Eindruck?

Das erste Duell gegen Hochdorf war sicherlich überraschend gut. Eine Woche später haben wir dann von Willstätt eine richtige Packung bekommen. Aber es ist klar, dass bei so vielen jungen Spielern auch mal Schwankungen dabei sind - das gehört einfach dazu. Insgesamt lief die Vorbereitung in Ordnung. Wir werden aber, wenn es dann losgeht, ordentlich nervös sein, weil wir auch nicht wissen, wo wir stehen.

Aber Sie sind dennoch zufrieden mit der Kaderzusammenstellung?

Ja, das ist schon eine Mannschaft, die ich nicht für möglich gehalten habe. Jetzt ist eben die Frage, wie schnell die jungen Spieler, die auf entscheidenden Positionen spielen, mit dem Männerhandball klar kommen. Natürlich haben wir auch die erfahrenen Spieler dabei, die wissen, was auf uns zu kommt. Interessant ist aber, was die unerfahrenen Spieler machen.

Die Ambitionen sind hoch. Wie lautet das Saisonziel?

Auf den Punkt gebracht: von Spiel zu Spiel besser werden. Wenn wir das hinbekommen, dann hängt viel davon ab, an welchem Punkt wir anfangen. Wir brauchen nicht groß nach oben schielen, weil Großwallstadt sicher den Auftrag und die Möglichkeit hat, eine andere Liga zu spielen. Um oben mitzuspielen, müssen wir einen sehr guten Job machen - wenn man in der 3. Liga gegen die Topteams punkten will, dann muss schon viel zusammenlaufen.

Wen sehen Sie noch in der Spitzengruppe der 3. Liga Mitte?

Die HSG Hanau hat definitiv den Anspruch oben mitzuspielen, das ist aber nie so leicht, diesen zu bestätigen. Vor Nieder-Roden habe ich immer großen Respekt. Leutershausen muss diesmal mehr machen als noch im vergangenen Jahr. Die SGL hat nochmal richtig gute Spieler - alle mit mindestens Drittliga-Niveau - dazu bekommen. Und ich weiß natürlich auch, dass wir unter den Topteams mitgehandelt werden. Das ist auch unser Anspruch, aber gerade am Anfang der Runde, wenn man noch nicht weiß, wo man steht, habe ich noch sehr großen Respekt vor der Aufgabe.

Was ist für Sie bisher der Unterschied zwischen Leutershausen und Nußloch?

(lacht) Alles ist blau - das ist schon eine Umstellung. Da werde ich mich noch dran gewöhnen müssen.