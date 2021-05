Will sein Team ein letztes Mal in dieser Runde heiß machen: Sebastian Hoeneß. Foto: APF

Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Sebastian Hoeneß hat noch eine ganze Menge vor. "Die Jungs wissen es noch nicht", sagte Hoffenheims Trainer am Donnerstagnachmittag während der virtuellen Medienrunde, "aber wir werden nächste Woche weiter trainieren und auch im Hotel bleiben." Der eine oder andere seiner Schützlinge, die am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC die Bundesliga-Saison eigentlich beschließen wollten, wird direkt um seine Urlaubspläne gefürchtet haben.

Ein Glück, dass der flachsende Trainer schnell Entwarnung gab: Die Zeit im Quarantäne-Trainingslager sei zwar schneller als angenommen vorübergegangen, nach einer Verlängerung ist dem 39-Jährigen dann aber doch nicht. "Wir hatten eine gute Zeit, mal Gespräche geführt, die man sonst vielleicht nicht führt, wurden gut verpflegt – und trotzdem sind wir alle froh, wenn am Samstag die Quarantäne vorbei ist, es reicht."

Gegen die Hertha, die sich am vergangenen Wochenende vorzeitig retten konnte, mag es tabellarisch um nicht mehr viel gehen. Wie Hoeneß seine Mannschaft dennoch motivieren will, weiß er schon: "Ich denke, da geht es beiden Teams ähnlich – beide haben eine Serie zu verteidigen." Was Hoeneß meint: 1899 ist seit inzwischen sechs Spielen ungeschlagen (zwei Siege, vier Remis). Natürlich möchte man diese in die Sommerpause retten. "Wir werden alles dafür tun, mit einem Heimsieg einen guten Abschluss zu haben", so Hoeneß, der sein abermals stark dezimiertes Team in der Trainingswoche "scharf unterwegs und mit guter Stimmung" erlebe.

Hübner, Bicakcic, Stafylidis, Geiger, Baumann, Baumgartner, Richards, Akpoguma, Dabbur, Nordveit, Brenet, Belfodil, Beier und Gacinovic stehen verletzt, gesperrt oder weil sie bereits in der Heimat sind, nicht zur Verfügung. Elf Profis, die das TSG-Trikot der neuen Saison am Samstag auf dem Rasen zur Schau stellen werden, wird der Trainer aber gerade noch auftreiben können.

Für die Hauptstädter, nach einer Corona-Quarantäne auf der Zielgeraden von vielen bereits totgesagt, freut es Hoeneß ganz besonders, dass sie in der Liga bleiben. "Ich war mal Herthaner und mag den Klub", gestand der gebürtige Münchner, der zwischen 1999 und 2006 sowie von 2007 bis 2010 in 164 Spielen für die Berliner Reserve aufgelaufen war. "Sie mussten eine anspruchsvolle Situation bewältigen und das haben sie herausragend getan. Sie haben die Zeit genutzt, um sich zusammenzuschweißen, eine Wagenburg zu entwickeln." Damit, glaubt Hoeneß, habe die "Alte Dame" die Basis gelegt, um nach ihrer vierwöchigen Spielpause aus sechs Spielen ebenfalls vier Unentschieden und zwei Siege zu holen.

Naturgemäß ging es vor dem Duell um die Goldene Ananas zwischen Elftem und 14. aber vor allem um die Zukunft. Zur Kaderplanung hielt sich Hoeneß immer noch eher bedeckt. Zwei Spieler (David Raum aus Fürth und Angelo Stiller von Bayern II) habe man bereits verpflichtet. Und ganz viele mehr werden es wohl auch nicht mehr werden, so der Trainer.

Hoeneß wird also im Juni ein bisschen Zeit bleiben, seine diversen EM-Fahrer bei der Europameisterschaft zu verfolgen, ehe am 1. Juli die ersten Corona-Tests anstehen und einen Tag später die Vorbereitung aufgenommen wird.

Für ein Fazit seiner Debütsaison in Deutschlands Fußballoberhaus sei einen Spieltag vor Schluss nicht der richtige Zeitpunkt. In der Sommerpause werde er die vergangenen Monate dann aber sicher Revue passieren lassen und seine Lehren daraus ziehen. "Ich habe brutal viele und wertvolle Erfahrungen gesammelt und werde diese vielleicht auch mal niederschreiben, um sie richtig einordnen zu können." Was er auf jeden Fall jetzt schon sagen könne sei, "dass ich mich extrem auf die neue Saison freue".

Sebastian Hoeneß hat schließlich noch ein bisschen was vor.