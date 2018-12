Würzburg. (kn) Der freie Fall der Würzburger Kickers geht weiter. Daran änderte sich auch am 13. Drittliga-Spieltag gegen den SV Wehen Wiesbaden nichts, ganz im Gegenteil. Mit der 5:0-Heimniederlage verschärfte sich die Situation bei der Franken noch, die sich erstmals ein Pfeifkonzert ihrer Anhänger gefallen lassen mussten. Dass das Ergebnis in der Höhe um vielleicht zwei Tore zu hoch ausgefallen ist, mag die 4582 Zuschauer nur wenig trösten. Die sahen lediglich im ersten Spielabschnitt gute Ansätze bei ihrer Mannschaft, die es allerdings nicht schaffte, daraus Kapital zu schlagen.

Anders dagegen die Gäste, die nach der ersten Würzburger Nachlässigkeit in der Abwehr nach einem Eckball in Führung gingen. Auf der Gegenseite scheiterte Ademi an Torhüter Kolke und auch Kapitän Neumann fehlten nach seinem Kopfball die berühmten Zentimeter zum Ausgleich.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes hatten die Kickers die Möglichkeit zum Ausgleich. In der 56. Minute klingelte es aber ein zweites Mal im Kasten derGastgeber, nachdem Andrist für die Gäste erfolgreich war. Das 3:0 durch Schäffler (74.) war dann eine Vorentscheidung zum 4:0. Und es kam noch dicker, Doppeltorschütze Schäffler ließ das 5:0 folgen.

Würzburg: Hesl - Ahlschwede, Uzelac (31. Syhre), Neumann, Wagner - Taffertshofer, Nikolaou - Göbel (67. Königs), Baumann (59. Skarlatidis), Müller - Ademi.

Wiesbaden: Kolke - Kuhn (68. Mvibudulu), Mockenhaupt, Ruprecht, Mintzel - Mrowca, Dams (46. Akoto) - Andrich, Andrist - Diawusie (79. Nothnagel), Schäffler.

Tore: 0:1 Mockenhaupt (20.). 0:2 Andrist (56.), 0:3 Schäffler (74.), 0:4 Andrich (83.), 0:5 Schäffler (86.). Schiedsrichter: Sören Storks (Velen). Zuschauer: 4582.