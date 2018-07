Würzburg. (rüb) Gut zwei Wochen noch, dann wird es für die Würzburger Kickers ernst: Der Drittligist startet am Wochenende vom 27. bis 30. Juli mit einem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück in die neue Saison. Dann wird sich zeigen, wo die Würzburger stehen.

Die ersten Eindrücke aus der Vorbereitung stimmen durchaus optimistisch, auch wenn es noch das ein oder andere Fragezeichen gibt. Ob der letztjährige Tabellenfünfte beim Kampf um die Aufstiegsplätze mitreden kann, scheint angesichts der (finanz-)starken Konkurrenz fraglich. In der dritten Liga "eine gute Rolle spiele", so fasste Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer das Ziel zusammen.

Das jüngste Testspiel gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth wurde zwar mit 1:2 verloren, doch es konnten weitere Erkenntnisse gewonnen werden, wie Trainer Michael Schiele herausstellte. In der Abwehr könnte Neuzugang Janik Bachmann (Chemnitzer FC) in die Rolle von Ex-Kapitän Sebastian Neumann (jetzt MSV Duisburg) wachsen.

Im Mittelfeld tut sich bislang dagegen eine Lücke auf, da Königstransfer Daniel Hägele (Großaspach) noch kein einziges Testspiel für die Kickers bestreiten konnte. Er laboriert an muskulären Problemen. Im Krankenstand ist zudem ein weiterer Neuzugang, der spielstarke Mittelfeldspieler Enes Küc (Berliner AK), der vor seiner Verletzung (Anriss des Syndesmosebandes) zu den auffälligsten Akteuren in der Vorbereitung zählte.

In der Offensive, für die sich die Kickers bekanntlich noch um eine Verstärkung bemühen, konnte Dominic Baumann in den letzten Wochen für sich werben. Der 23-Jährige (letzte Runde 4 Tore) traf in den letzten vier Testspielen und könnte gemeinsam mit Orhan Ademi (2017/18: 12 Tore) ein gefährliches Duo bilden.

Den letzten Feinschliff wollen sich die Kickers ab Samstag im Trainingslager in Oberstaufen holen. Als Höhepunkt der Vorbereitung kommt dann am am Samstag, 21. Juli, um 17 Uhr Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg in die Flyeralarm-Arena. Karten gibt es online: www.fwk.reservix.de

Nach dem Auftakt in Osnabrück empfangen die Rothosen eine Woche später zum ersten Heimspiel einen der Topfavoriten der Liga, Aufsteiger KFC Uerdingen. Dank der Zuwendungen des russischen Investors Michail Ponowarew können sich die Krefelder Ex-Bundesligaspieler wie Stefan Aigner (Eintracht Frankfurt, TSV 1860 München) oder Maximilian Beister (Hamburger SV) und sogar Weltmeister Kevin Großkreutz leisten.

Und bereits eine Woche später ist der nächste Ex-Bundesligist am Dallenberg zu Gast: Aufsteiger Energie Cottbus. Ein vielversprechendes Auftaktprogramm!