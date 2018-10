Waldkatzenbach. (maho) Ohne die gezielte Förderung junger Talente und der dahinter stehenden Vereine kann es keinen Spitzensport in Deutschland geben, sagt sich der Nudel Hersteller Alb-Gold und richtet daher jährlich eine Mountainbike-Rennserie, speziell für den Nachwuchs, aus. Hier messen sich Kinder und Jugendliche der Klassen U7 bis U19. Mit dabei ist ebenfalls die Eliteklasse, bei der alle Fahrerinnen und Fahrer, die älter als U19 sind und eine Lizenz besitzen, startberechtigt sind. In diesem Jahr wurden zahlreiche MTB-Veranstaltungen mit unterschiedlichen Renn-formaten von März bis Ende September angeboten.

Zum Saisonende startete Lea Kumpf vom VfR Waldkatzenbach beim Finallauf zum Alb-Gold Junior Cup in Neckartenzlingen. Der veranstaltende Verein, der TSV Neckartenzlingen, ließ die Teilnehmer am Vormittag zu den getrennt gewerteten Wettbewerben mit Technikteil und XC-Rennen antreten. Lea Kempf erreichte, gemeinsam mit einer Konkurrentin, die höchste Punktzahl, benötigte jedoch vier Sekunden mehr für das Befahren des gesamt Parcours und kam somit auf den zweiten Platz in der Technikwertung.

Am Nachmittag standen die Cross-Country-Rennen in den einzelnen Klassen an. Da das Technikergebnis ausschlaggebend für die Startaufstellung ist, konnte Lea das Rennen von der ersten Reihe in Angriff nehmen, sich gleich zu Beginn in Führung setzen und diese kontinuierlich ausbauen. An diesem Tage blieb sie auch vom Technikpech der letzten Wochen verschont und konnte das Rennen für sich entscheiden.