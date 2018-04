Von Roland Karle

Obrigheim/Helmstadt. Matthäus Hofmann stand plötzlich nackt da - im Gesicht. Er hat sich angewöhnt, vor wichtigen Wettkämpfen ein paar Tage das Rasieren einzustellen. Ganz so, als ob dadurch nicht nur sichtbar der Bart, sondern auch die Leistung wächst. Bis jetzt klappt das ganz gut, der jüngste Beweis: Im Spitzenduell der Bundesliga zwischen seinem SV Obrigheim und dem deutschen Meister AV Speyer stellte der 23-Jährige eine persönliche Rundenbestleistung auf. Er riss 165 Kilo und ließ im Stoßen 190 Kilo folgen.

Lediglich der letzte Versuch, als er sich der Vier-Zentner-Last um weitere fünf Kilo nähern wollte, ging schief. "Ich hätte die 195 Kilo packen können. An der Kraft hat’s nicht gelegen, aber ich habe die Hantel nicht richtig zu fassen bekommen", haderte Hofmann nach dem Wettkampf - aber nur kurz. Es überwog deutlich seine Freude darüber, wieder richtig angreifen zu können. "Ich bin voll damit zufrieden, wie es gelaufen ist."

Die Obrigheimer Gewichtheber mussten kurzfristig auf ihre Stammkraft Gheorghii Cernei verzichten, der sich zwei Tage vor der Begegnung mit Speyer im Training verletzt hatte. Ein Ausfall, der nicht zu kompensieren war, zumal der Gegner in der Woche vor dem Wettkampf noch den kolossalen, 156 Kilo schweren Peter Nagy, Olympia-Zehnter von Rio de Janeiro 2016, verpflichtet hatte. In der Gewichtheber-Bundesliga sind seit mehr als zwei Jahren solche wettbewerbsbedenklichen Hauruck-Aktionen erlaubt. Am Ende siegte der AV Speyer mit 947,1:934,5 Relativpunkten, gab allerdings in der ersten Disziplin einen Siegpunkt ab. Weil die beiden Superschwergewichtler Nagy und Alexej Prochorow (135 kg), für Deutschland ebenfalls 2016 bei Olympia am Start, ihre dritten Versuche vermasselten, hieß es am Ende nur 2:1 für den Serienmeister (2015 bis 2017) aus der Pfalz.

"Wir haben alles gegeben und können mit unserer Leistung zufrieden sein", resümierte Matthäus Hofmann. Ein Urteil, das zu hundert Prozent auch auf ihn zutrifft. Der mit 105 Kilo schwerste Obrigheimer kommt nach seinem Comeback vor zwei Monaten immer besser in Form. Als er am 14. Oktober gegen den KSV Durlach zum ersten Mal - mit einer Unterbrechung - seit 29 Monaten wieder auf der Bundesliga-Bühne stand, ging er behutsam ans Gerät. Souverän stemmte er die Hantel, erzielte 119 Punkte. Drei Wochen später bei der deutschen Meisterschaft waren es 140 Punkte, weitere 14 Tage danach im Bundesliga-Auswärtskampf beim AC Mutterstadt schaffte Hofmann ziemlich locker 130 Zähler. Und er blieb bis dahin ohne Fehlversuch. Erst gegen Speyer, beim 24. Anlauf, entglitt ihm die Hantel vorzeitig. Doch die Kraft, die Technik und das Gefühl für hohe Lasten sind wieder da. "Im Training läuft es super, vor allem bin ich beschwerdefrei", sagt der Schützling von Oliver Caruso, Cheftrainer des Baden-Württembergischen Gewichtheberverbands, der als Aktiver 1996 in Atlanta Olympia-Bronze gewann.

Die Olympischen Spiele - sie sind nun wieder ein Thema für Hofmann. Wegen eines Bandscheibenvorfalls wurde er im Herbst 2015 operiert und hatte lange mit den Folgen zu kämpfen. Seine Hoffnung, noch ernsthaft bei der Qualifikation für Olympia 2016 mitzumischen, zerbrach. Mehr als ein Bundesliga-Einsatz im März 2016 und ein Auftritt bei der Europameisterschaft waren nicht drin. Anhaltende Beschwerden verhinderten, dass der Sportsoldat härter trainieren und an frühere Bestleistungen anknüpfen konnte. "Ich zweifelte zwischendurch wirklich, ob ich jemals wieder auf höchstem Niveau heben könnte", sagt Hofmann. Erst nach einem Arztwechsel ging es spürbar aufwärts.

Seit Juni dieses Jahres steht der ehrgeizige Athlet wieder im Wettkampf-Training. Bislang macht er Fortschritte nach Plan. Sein Zweikampfergebnis von 355 Kilo gegen Speyer war ein erstes Ausrufezeichen. "Ich habe die EM im Visier", sagt er. Zwar steht weder fest, wie hoch die Leistungsnormen zur Qualifikation sein werden, noch ist klar, mit wie vielen Athleten der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) zur Europameisterschaft vom 23. März bis 1. April in Tirana fahren wird. Doch der wiedergenesene und erstarkte Matthäus Hofmann will wieder zur ersten Garde gehören und bis dahin kräftig zulegen. "Plus 20 Kilo", nennt er als Größenordnung, um die er sein Zweikampfresultat zu steigern gedenkt. Die Vorbereitungsphase ist kurz, weshalb Hofmann nach dem Bundesliga-Hit gegen Speyer Mitte Dezember nur wenige Tage zum Nichtstun blieben. Noch vor Heiligabend stieg der Schwergewichtler wieder ins Training ein.

Nach der EM und dem Bundesliga-Finale im April, in das er mit dem SV Obrigheim wohl einziehen wird, ist dann genug Zeit für den nächsten großen Schritt. Im November 2018 möchte Hofmann bei der WM in Turkmenistan viele Kilos stemmen - und die ersten Punkte für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio holen. "Es ist mein großes Ziel, dort dabei zu sein", sagt Hofmann, dieser Matthäus mit Passion: Wenn er gesund ist, gibt es kaum einen, dem es besser gelingt als ihm, seine Leidenschaft in Leistung umzumünzen.