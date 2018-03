Mosbach. (RNZ) Die Idee, sich sozial zu engagieren, kam von Marc Ritschel, dem Trainer des Fußball-Verbandsligisten SpVgg Neckarelz. Spieler seines Teams werden ab sofort mittwochs das Training der Fußball AG in der Johannes-Diakonie Mosbach besuchen und dort die Trainer unterstützen. Ziel seines Projektes soll am Ende ein gemeinsam geplantes und durchgeführtes Turnier für Menschen mit Einschränkungen sein. Einen Zeitpunkt will man hierfür noch nicht festlegen, da man erst am Anfang dieser Kooperation steht.

Um einen Einblick in den Alltag der "Kicker" und Beschäftigten zu bekommen, besuchte die junge Mannschaft der Spielvereinigung die Werkstätten für behinderte Menschen in Mosbach. Dass in der Werkstatt, wie vermutet, nicht nur gebastelt wird, sondern Aufträge für die Industrie bearbeitet werden, erläuterte Werkstattleiter Sven Schüssler beim Rundgang durch die WfbM. Voller Stolz und Eifer erklärte Joachim Schwartz den interessierten Spielern aus Neckarelz seine Arbeit.

Nach dem Besuch in der Werkstatt ging es in die Wohneinheit der Carl-Theodor-Straße , wo Boris Lund die Gäste begrüßte. In dieser Wohngruppe leben bis zu 21 Jugendliche und junge Erwachsene unter einem Dach. Die meisten von ihnen sind begeisterte Fußballer. Sie hatten einen Snack und verschiedene Getränke vorbereitet. Die Neckarelzer Fußballer zeigten sich sehr beeindruckt.

Sofort waren Billard und Tischkicker belegt, von Berührungsängsten keine Spur. Spielführer Michael Bitz bedankte sich im Namen der Spielvereinigung für den herzlichen Empfang.

Beide Trainerteams sind überzeugt, positive Erfahrungen und Impulse, aus dieser Zusammenarbeit ziehen zu können. Dies gilt nicht nur für den Sport, sondern auch für den persönlichen Lebensweg jedes einzelnen Beteiligten.

Ein gelungener Tag im Zeichen der Inklusion und des "Unified-Gedankens" von Special Olympics. Hier betreiben Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam Sport.