Von Roland Karle

Obrigheim. Das schafft auch nicht jeder: Mit Anfang 20 war Nico Müller bei deutschen Meisterschaften schon ein Titelhattrick gelungen. Von 2013 bis 2015 stand der Obrigheimer ganz oben auf dem Siegespodest. 2016 wurde der Sportsoldat Dritter, im Jahr darauf gewann er Silber, 2018 verzichtete er kurz nach der WM auf einen Start. Nun ist der Olympia-Zehnte von Rio 2016 wieder dabei – und in der Neckarhalle, dort wo er groß geworden ist, vor heimischem Publikum. „Auf den Wettkampf freue ich mich riesig. Und ich will natürlich gewinnen“, sagt Müller, der am Samstag ab 14.30 Uhr in der Gewichtsklasse bis 89 Kilo startet. Mit 18 Teilnehmern tummelt sich dort die größte Gruppe, was allerdings nichts an der Favoritenrolle des 26-Jährigen ändert.

Mit einem gemeldeten Zweikampf-Gewicht von 330 Kilo liegt er allerdings nur drei Kilo vor dem 18-Jährigen Raphael Friedrich von der TSG Rodewisch. Bundesliga-Teamkollege Mohammed Hoblos taucht mit 320 Kilo in der Meldeliste auf, gefolgt von Philipp Griebel (315) aus Gräfenroda sowie Jusup Edalov (Kassel) und Michael Müller (Berlin) mit je 310 Kilo. Ebenfalls im Wettbewerb ist Björn Hertrampf, der im vergangenen Jahr im Trikot des SV Obrigheim Vize-Europameister bei den Masters wurde.

Egal, wie stark oder schwach die Konkurrenz sein wird: Nico Müller wird sich am Samstag nicht schonen. „Für mich geht es im Wettkampf nicht nur um den DM-Titel, sondern er ist zugleich die Generalprobe für das Olympia-Qualifikationsturnier in zwei Wochen in Doha. Deshalb werde ich richtig Gas geben“, sagt er.

Ebenfalls dicht besetzt ist die Gewichtsklasse bis 81 Kilo, in der gleich drei Obrigheimer Athleten antreten. Allen voran Routinier Jakob Neufeld, für den „deutsche Meisterschaften immer etwas Besonderes sind, in eigener Halle umso mehr. Die DM ist der wichtigste Einzelwettkampf des Jahres und für mich ein Fixtermin“, sagt der 36-Jährige. Dem früheren Nationalheber ist ein Medaillenplatz zuzutrauen, Favorit ist jedoch Olympia-Aspirant Max Lang vom AC Mutterstadt. Er wird ebenso wie Nico Müller am Vorweihnachtswochenende in Doha heben, ist also bestens vorbereitet. Ihn werden auch die Obrigheimer Lokalmatadoren Ruben Hofmann und Philipp Hülser nicht stoppen. Laut Meldeliste zählt Hofmann zu den Top-5-Kandidaten, je nach Tagesform und Wettkampfverlauf ist vielleicht eine Medaille drin.

Hintergrund Obrigheimer Athleten bei der DM Freitag, 14 Uhr / Gewichtsklasse bis 59 kg (Frauen): Celina Schönsiegel Freitag, 19.30 Uhr / Gewichtsklasse bis 67 kg: Moritz Huber, Adrian Müller Samstag, 12.15 Uhr / Klasse bis 81 kg: Ruben Hofmann, Philipp Hülser, Jakob Neufeld [+] Lesen Sie mehr Obrigheimer Athleten bei der DM Freitag, 14 Uhr / Gewichtsklasse bis 59 kg (Frauen): Celina Schönsiegel Freitag, 19.30 Uhr / Gewichtsklasse bis 67 kg: Moritz Huber, Adrian Müller Samstag, 12.15 Uhr / Klasse bis 81 kg: Ruben Hofmann, Philipp Hülser, Jakob Neufeld Samstag, 14.30 Uhr Gewichtsklasse bis 89 kg: Mohammed Hoblos, Björn Hertrampf, Nico Müller Aktuelle Infos (Starterliste, Zeitplan, Ergebnisse) zur DM 2019 am 6./7. Dezember gibt’s im Internet unter German-weightlifting.de. (rnz)

Gespannt darf man sein auf die 67-Kilo-Klasse, in der zwei Bundesliga-Heber des SV Obrigheim zum Favoritenkreis zählen. Neuzugang Moritz Huber, der bei Einzelturnieren weiterhin für seinen Heimatverein KSV Lörrach startet, hat gute Chancen, den Meistertitel zu gewinnen, während Eigengewächs Adrian Müller durchaus für Silber in Frage kommt. Der Wettkampf beginnt am Freitagabend um 19.30 Uhr und schließt den ersten Tag der DM.

Wenn Huber und Müller an die Hantel gehen, wird Celina Schönsiegel ihr Tageswerk bereits vollbracht haben. Sie geht als erste Starterin des SV Obrigheim am Nikolaustag um 14 Uhr auf die Bühne. In der 59-Kilo-Klasse ist der Andrang – ebenso wie in der 55-Kilo-Klasse – mit jeweils 18 Athletinnen enorm. Ein Rang unter den ersten Fünf könnte für Schönsiegel bei den Aktiven drin sein, im Junioren-Wettbewerb gilt die 17-Jährige sogar als Mitfavoritin.

Neben Nico Müller und Max Lang präsentierten sich weitere Kaderathleten des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) am Freitag und Samstag in Obrigheim, unter anderem Jon Luke Mau (bis 61 kg) vom TSV Blau-Weiß Schwedt, der Rodinger Simon Brandhuber und Roberto Gutu vom SSV Samswegen (beide bis 73 kg). Bei den Damen haben Olympia-Teilnehmerin Sabine Kusterer (KSV Durlach) und Lisa Marie Schweizer (AC Mutterstadt) für die 64-Kilo-Klasse gemeldet sowie Patricia Rieger vom Preetzer TSV für die 81-Kilo-Klasse.