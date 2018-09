Der Schefflenzer Nachwuchsfahrer Oskar Wolf (KTM) zeigte in Blankenhain ein beeindruckendes Rennen und wurde als Zweiter im Ziel abgewunken. Am Wochenende will er beim Heimrennen in Schefflenz seine derzeit gute Form bestätigen. Foto: Rebecca Weber

Blankenhain/Schefflenz. (hawa) Der fünfte Lauf der German-Cross-Country Meisterschaft (GCC) wurde Ende August erstmals in Blankenhain/Thüringen ausgetragen. Die Strecke war schnell und flüssig abgesteckt, die vorhandene Motocross-Strecke wurde durch Wiesenstücke und einer Walddurchfahrt auf fünf Kilometer erweitert. Durch die kurzen Regenschauer und durch das Wässern der Strecke, herrschten in Blankenhain zum Einstieg optimale Bedingungen. Das Wetter zeigte sich von der besten Seite, stahlblauer Himmel aber bei herbstlichen Temperaturen.

Zur Premiere in Blankenhain gab es auch ein volles Starterfeld, mit mehr als 600 Piloten, verteilt auf 22 Klassen, darunter Fahrer des ADAC Motorsportclubs Schefflenz.

Bei den XC Oldtimern belegte MSC-Pilot Walter Seufert (KTM) den 8. Platz. In der XC Youngtimer Klasse fuhr MSC-Pilot Nico Braun auf den 11. Platz. Bei den XC Super Senioren fuhr MSC-Piloten Wolfgang Froede (KTM) mit einem tollen 8. Platz in die Top-Ten-Wertung, die Schefflenzer, Peter Körber (KTM), und Jörg Zechmeister (Husqvarna) belegten den 18. und 29. Platz. Bei den XC-Beginner belegten die MSC-Piloten Heinz Willig (KTM ) und Robin Schönbein (KTM 50. und 63. Plätze. In der XC Junior Klasse fuhr der Schefflenzer Nils Froede (Yamaha) mit einem tollen 8. Platz noch in die Top Ten, Axel Wagenblast (Yamaha) erzielte den 13. Platz.

In der XC Senior Klasse ging Jörg Albrecht (Beta) an den Start und fuhr ein fehlerfreies Rennen. Zu Beginn konnte Albrecht die Führung übernehmen, aber es war ein Rad-an-Rad-Rennen und ein erbitterter Kampf um die Führung. Am Ende konnte Jörg Albrecht mit einem hauchdünnen Vorsprung das Rennen gewinnen und stand somit auf dem obersten Podestplatz bei den XC Senioren.

Am Sonntag gingen die Quadpiloten, an die Startlinie. In der XC Quad Sport Klasse stand Sebastian Feil (KTM) an der Startlinie. Feil gelang ein guter Start und lag in der Spitzengruppe. Durch die gewässerte Startgerade kam Feil stark ins Rutschen und überschlug sich mit dem Quad. Feil konnte sich jedoch schnell wieder aufrichten und dem Feld hinterher eilen. Nach der vierten Runde musste jedoch Feil mit einer defekten Kupplung in die Box, die Kupplung wurde gewechselt und er konnte danach das Rennen wieder aufnehmen. Am Ende landete Feil auf dem 18. Platz.

In der Klasse 1 bis 65 ccm zeigte MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf (KTM) ein sensationelles Rennen und wurde am Ende auf dem zweiten Platz abgewunken, somit stand Oskar auf dem begehrten GCC-Podest. In der Klasse WC 2 bis 85 ccm belegte der MSC-Nachwuchspilot Robin Schönbein (KTM) vom Janotec Racing Team und MSC-Nachwuchspilot Nick Schweizer (KTM) den 12. und 17. Platz. In der Klasse Sport 1 gelang wie dem Schefflenzer Fahrer Max Weber (Husqvarna) ein guter Start und er übernahm die Führung. Doch im Verlauf des Rennens kam Weber mit der schnellen und flüssigen Strecke nicht so gut zurecht und musste Kontrahenten vorbeiziehen lassen und fiel auf den 4. Platz zurück. Somit verpasste Max Weber knapp das Siegerpodest. MSC-Pilot Sven Müller (Husqvarna) fuhr ein starkes Rennen und wurde auf dem 10. Platz abgewunken. Marvin Möhler (Husqvarna) belegte den 13. Platz.

In der Klasse Sport 3 startete Jörg Albrecht (Beta) nochmals. Er zeigte wie schon am Vortag ein sensationelles Rennen, doch sein Motorrad bekam auf Platz zwei liegend einen Platten am Hinterrad und er musste das Rennen vorzeitig beenden.

Ein heißes GCC-Rennwochenende ging in Blankenhain zu Ende und den zahlreichen Zuschauern konnte wieder faszinierender Motorsport geboten werden. Nächster GCC-Lauf am 8./9. September 2018 in Schefflenz.