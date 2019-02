Würzburg. (rüb) Kurz vor dem Ende der Transferperiode gab es im Kader des Fußall-Drittligisten Würzburger Kickers doch noch ein Stühlerücken: Zwei Neuzugänge wurden verpflichtet, ein Abgang steht fest, ein weiterer bahnt sich an. Für das Mittelfeld haben die Rothosen Patrick Sontheimer vom Zweitligisten der SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler hat bereits 26 Zweitliga-Spiele absolviert. Neu ist ferner Phil Ofosu-Ayeh: Der 27-Jährige, der aktuell bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag steht, war zuletzt an Hansa Rostock ausgeliehen. Der im nordrhein-westfälischen Moers geborene Außenverteidiger stand schon 68 Mal in der zweiten Liga auf dem Rasen. Am 13. Oktober 2015 debütierte er zudem bei der ghanaischen Nationalmannschaft.

Dagegen hat Innenverteidiger Anthony Syhre die Kickers verlassen - er ist zum niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard gewechselt. In eineinhalb Jahren in Würzburg konnte sich Syhre keinen Stammplatz erkämpfen.

Auf dem Absprung ist wohl auch Außenverteidiger Kai Wagner: Er soll vor einem Wechsel in die USA stehen. Den Würzburgern treu bleibt dagegen Mittelstürmer Dominic Baumann. Der 23-Jährige hat bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Baumann, der aus Sachsen stammt, war 2017 vom Regionalligisten Nürnberg II an den Dallenberg gewechselt. In der laufenden Runde kam er in 21 Spielen auf sechs Tore und vier Vorlagen. "Dominic ist ein wuchtiger und zweikampfstarker Angreifer, der jede Abwehrreihe beschäftigt, viele Lücken reißt und auch gegen den Ball gut arbeitet", sagte Cheftrainer Michael Schiele.