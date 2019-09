Heidelberg. (miwi) Das Schloss, sagt Stephon Jelks, das berühmte Schloss in Heidelberg habe er bereits besucht. "Sehr schön" sei es am Wahrzeichen der Stadt gewesen, die zumindest für die kommenden Monate seine Heimat sein wird. Mit den MLP Academics Heidelberg startet der US-Amerikaner am kommenden Samstag in Ehingen in die neue Saison der 2. Basketball-Bundesliga und wenn sich die bisherigen Eindrücke bestätigen, dürfte Jelks zu einer Bereicherung der Mannschaft werden.

Es lag nicht am Desinteresse von Jelks, dass er seine neue Umgebung noch nicht ausführlicher erkundet hat. Es hatte vielmehr mit dem intensiven Programm zu tun, dass Academics-Coach Branislav Ignjatovic seinen Spielern in den zurückliegenden Wochen auferlegt hatte. "Wir haben viel und hart gearbeitet", berichtet Jelks, der am Sonntag beim 101:73-Erfolg gegen die Baskets Elchingen zeigte, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Der athletische Flügelspieler steuerte 16 Punkte zum Sieg bei und zeigte außerdem, welche Qualität er seinem neuen Team zuführen kann.

"Stephon bringt so viel Energie aufs Feld, sein Wille ist beeindruckend", sagt Academics-Manager Matthias Lautenschläger, der sicher ist, dass er und der Heidelberger Trainer das richtige Gespür bei der Verpflichtung des 23-Jährigen hatten. In der vergangenen Saison fehlte es den Academics oft im athletischen Bereich, so dass die Verantwortlichen bewusst Ausschau nach Spielern hielten, die sich körperlich auf einem sehr guten Niveau befinden. Jelks erfüllt diese Eigenschaft, wobei er nicht nur mit seiner Athletik glänzt, sondern außerdem durch die hohe Intensität auffällt, mit der er sowohl in der Defensive als auch in der Offensive arbeitet. Bei der raschen Eingewöhnung in Heidelberg halfen nicht nur die Kollegen (Jelks: "Mir wurde es hier leicht gemacht, im Team herrscht eine tolle Stimmung"), sondern zudem die Tatsache, dass er bereits ein Jahr Europa-Erfahrung mitbringt und kein klassischer Rookie ist. In der zurückliegenden Saison stand Jelks in Finnland beim Erstligisten UU-Korihait unter Vertrag. Mit durchschnittlich knapp zwölf Punkten und mehr als acht Rebounds machte er dort nachdrücklich auf sich aufmerksam und empfahl sich für ein Engagement in Heidelberg.

Dort hat er große Ziele und hält gar nichts davon, sie für sich zu behalten. "Ich will die Meisterschaft gewinnen", sagt Jelks voller Überzeugung. In den zurückliegenden Wochen hat er den Eindruck gewonnen, dass das eigene Team gut genug ist, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Er selbst hat vor, eifrig beim Erreichen der eigenen Vorgabe mitzuhelfen. "Mein Job ist es, für das Team zu arbeiten und Energie aufs Feld zu bringen", erklärt Jelks. Im besten Fall soll das schon in Ehingen gelingen.