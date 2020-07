Von Michael Wilkening

Heidelberg.Es gibt weiterhin viele offene Fragen beim Basketball-Zweitligisten MLP Academics Heidelberg, aber immerhin ein Fakt wurde geschaffen. Die neue Saison startet am 16. Oktober. Darauf einigten sich die Vereine in einem Umlaufbeschluss und machten damit perfekt, dass die Spielzeit vier Wochen später als sonst üblich beginnen wird. Damit reagieren die Klubs und die Liga auf die Corona-Pandemie und bauen darauf, Mitte Oktober die Hallen zumindest teilweise für Zuschauer öffnen zu können.

Das ist die große Hoffnung von Matthias Lautenschläger. Der Manager der Heidelberger glaubt, dass die aktuelle Verfügungslage des Landes Baden-Württemberg noch einmal angepasst werden könnte. Im Moment sind Großveranstaltungen im Land bis einschließlich 31. Oktober untersagt, nur mit einer Ausnahmegenehmigung könnten die Academics in den ersten Wochen der Saison vor den eigenen Anhängern spielen.

Für Lautenschläger gibt es zwei mögliche Varianten. Die erste: Aufgrund der sich aktuell abflachenden Infektionswelle könnte das Land seine Verordnung aktualisieren und schneller Veranstaltungen mit Zuschauern – bei Einhaltung der Hygienestandards – zulassen. Die zweite: Weil in anderen Bundesländern andere Verfügungslagen vorherrschen, könnten die Academics zunächst ein paar Auswärtsspiele absolvieren, ehe der erste Auftritt vor eigenem Publikum erst nach dem 1. November terminiert wird. "Beides wäre möglich", sagt Lautenschläger.

Klar ist, dass die Heidelberger wie alle anderen Zweitligisten in den kommenden Monaten nur einen Teil ihrer Hallen auslasten können. In der neuen Spielstätte in Heidelberg gibt es vorsichtige Planungen, nach denen etwa 2500 Besucher zugelassen werden könnten. Sofern die neue Arena überhaupt rechtzeitig fertiggestellt wird. Durch die Corona-Pandemie kam es beim Bau zu Verzögerungen. "Es gab Probleme, aber nach meinen Kenntnissen wird alles rechtzeitig fertig sein", gibt sich Lautenschläger optimistisch.

Sollten doch noch Probleme auftreten oder gar keine Zuschauer zugelassen werden, könnten die Heidelberger die ersten Partien der neuen Saison allerdings auch noch in der Halle am Olympiastützpunkt austragen.

Für Niklas Würzner würde das bedeuten, dass er die Wege kennen würde – und Lautenschläger wäre froh, wenn das so wäre. Der Academics-Manager möchte das Eigengewächs sehr gerne beim Klub halten, gerade erst gab es ein Gespräch zwischen dem Guard und den Verantwortlichen der Heidelberger.

Würzner wäre nach Phillipp Heyden, Armin Trtovac und Rückkehrer Albert Kuppe der vierte deutsche Spieler in der Mannschaft. "Damit hätten wir ein gutes Gerüst", sagt Lautenschläger, der außerdem mit Shy Ely aussichtsreiche Gespräche geführt hat. Es fehlen nur noch Kleinigkeiten, damit der Flügelspieler, der gerade erstmals Vater geworden ist, eine weitere Spielzeit in Heidelberg auf Korbjagd gehen wird.

Bei Marc Liyanage stehen die Anzeichen hingegen auf Trennung. Der flexible Flügelspieler ist ein "Corona-Opfer", denn auf seine Dienste müssen die Academics voraussichtlich verzichten, um das Budget zu entlasten.