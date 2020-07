Von Michael Wilkening

Heidelberg. Vor einer Woche war Shyron Ely schon einmal Zentrum des Interesses der MLP Academics Heidelberg. Der Basketball-Zweitligist gratulierte dem Flügelspieler zum 33. Geburtstag. Am Mittwoch gratulierten die Academics dem US-Amerikaner erneut – und ein bisschen auch sich selbst. Ely hat seinen Vertrag verlängert und wird deshalb auch in der kommenden Saison ein Fixpunkt im Spiel der Heidelberger sein. Mit der Weiterverpflichtung des Leistungsträgers haben die Verantwortlichen des Klubs ihre Ambitionen untermauert, auch in der nächsten Spielzeit zu den Spitzenteams der Liga zu gehören.

"Immer ein wichtiger Spieler"

"Ich bin sehr froh, dass Shy bei uns bleibt. Er war immer ein wichtiger Spieler für Heidelberg und wird das auch bleiben", sagte Branislav Ignjatovic. Für den Trainer der Academics spielt der 33-Jährige eine zentrale Rolle. In der vergangenen Saison war der US-Amerikaner mit durchschnittlich 17,8 Punkten pro Partie der beste Scorer der Academics, ehe er im Dezember mit Knie-Problemen zu kämpfen hatte und im Januar wegen einer Ermüdungsfraktur operiert werden musste. Mittlerweile hat Ely die Blessur auskuriert und strotzt vor Tatendrang.

In Heidelberg ist Ely längst heimisch geworden, hat in der Stadt am Neckar geheiratet und eine Familie gegründet. Um sein Glück perfekt zu machen, möchte er jetzt mit den Academics in der neuen Halle den Aufstieg in die Bundesliga schaffen.

Die Voraussetzungen dafür sind nicht schlecht, denn Ely ist bereits der fünfte Akteur, den die Heidelberger unter Vertrag genommen haben. Mit Phillipp Heyden, Albert Kuppe und Ely sind darunter drei Spieler, die nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz den Ton angeben können. Der nächste Kandidat, bei dem Versuch der Heidelberger Verantwortlichen, den Stamm der erfolgreichen Vorjahre zusammenzuhalten, heißt Niklas Würzner. Nach einem langen Gespräch mit dem Guard hat Ignjatovic ein gutes Gefühl, dass auch das Eigengewächs ein Heidelberger bleibt.