Heidelberg. (miwi) Branislav Ignjatovic weiß, wovon er spricht. Schließlich war der Coach der MLP Academics Heidelberg sechs Jahre Trainer in Kirchheim, ehe er 2014 nach Heidelberg wechselte. "Es ist sehr gefährlich dort, weil die Atmosphäre viel Druck auf den Gegner aufbauen kann. Ich habe das ja lange selbst genossen", sagt Ignjatovic mit Blick auf das Duell der Academics bei den Kirchheim Knights. Mit einem Sieg am morgigen Samstagabend um 20 Uhr können die Heidelberger das Playoff-Ticket in der 2. Bundesliga schon sechs Spieltage vor dem Ende der regulären Saison buchen.

Rechnerisch würde es selbst im Falle eines Erfolges noch nicht für einen sicheren Platz unter den besten Acht am Saisonende reichen, aber bei noch sechs ausstehenden Partien und dann 15 Siegen wäre es klar, dass die Academics in der Post-Season mit dabei wären. "Das wäre sicher vorentscheidend", sagt Ignjatovic, aber mit dem großen Ganzen mag sich der Serbe gar nicht beschäftigen, für den Trainer zählt vielmehr die Vorbereitung auf die Begegnung in Kirchheim. Nach dem Erfolg am vergangenen Wochenende in Chemnitz geht es für den Übungsleiter und seine Mannschaft darum, die eigene Leistung zu wiederholen.

Dabei helfen kann wieder Albert Kuppe. Der Kapitän fehlte zuletzt wegen eines hartnäckigen fiebrigen Infektes und konnte erst am Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainieren. Ohne den Flügelspieler erhielt Lukas Rosenbohm mehr Spielzeit als üblich und machte seine Sache ausgesprochen gut. "Er hat uns in der Defensive viel gegeben und seinen Job sehr gut gemacht", lobt Ignjatovic den Nachwuchsmann. Weil die Heidelberger auch den Ausfall eines wichtigen Spielers kompensieren konnten, haben sie sich eine hervorragende Ausgangsbasis für den Saisonendspurt geschaffen.

Wozu die Kirchheimer in der Lage sind, zeigten sie vor knapp zwei Wochen, als sie die Rheinstars Köln mit 93:56 aus der Halle fegten. "Gegen die beste Abwehr der Liga haben sie da 60 Punkte in einer Halbzeit geschafft", sagt der Heidelberger Coach, der die Partie selbst live erlebt hat - und beeindruckt war. "Wir dürfen sie nichts ins Laufen kommen lassen", lautet seine Forderung an die eigenen Spieler.

2. Bundesliga Pro A Herren, Samstag, 20 Uhr: Kirchheim Knights - MLP Academics Heidelberg.