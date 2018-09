Von Michael Wilkening

Heidelberg. Vielleicht erweist es sich als Vorteil, dass die MLP Academics Heidelberg gestern ihr schlechtestes Testspiel in ihrer Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga absolviert haben. Knapp eine Woche vor dem Ligastart offenbarte das Team von Branislav Ignjatovic beim 68:73 (36:35) gegen den Ligakonkurrenten Nürnberg Falcons einige Schwächen und machte deutlich, dass in den kommenden Trainingstagen intensiv und konzentriert gearbeitet werden muss.

"Wir haben viel zu viele Eins-gegen-Eins-Duelle verloren", sagte Ignjatovic nach der Niederlage. Der Coach der Academics ärgerte sich und war froh, dass die Pleite keine weiteren Konsequenzen haben wird. "In der Liga hätte ich mich darüber mehr geärgert. Die Vorbereitung ist dafür da, um zu testen." Eine letzte Möglichkeit dazu gibt es am Sonntag um 19 Uhr, wenn die Heidelberger bei den Kirchheim Knights antreten.

Es war keine Leistung, die zum Champagnertrinken verleitete, aber Sektgläser standen gestern trotzdem in der Halle am Olympiastützpunkt bereit. Die Academics hatten das letzte Testspiel in eigener Halle genutzt, um die eigenen Sponsoren einzuladen. Interessiert sahen sich die Unterstützer der Basketballer den Auftritt der Mannschaft an und werden hoffen, dass die in acht Tagen besser agiert, wenn in Chemnitz die Zweitliga-Saison beginnt.

Einen Ausfall hatten die Heidelberger zu beklagen, oder besser gesagt zu feiern. Dan Oppland stand der Ignjatovic-Fünf nicht zur Verfügung, weil er Anfang der Woche Vater wurde und deshalb Sonderurlaub genoss. Mit guter Laune sollte der US-Amerikaner bald wieder bei seinem Team sein. Benötigt wird der Neuzugang, der gestern ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Klub fehlte.

Ohne Oppland rückte Marc Liyanage in die Startformation, doch an ihm lag es nicht, dass den Academics der Rhythmus fehlte. Eine schlechte Wurfquote und fehlende Aggressivität in der Defensive sorgten dafür, dass die Nürnberger nach knapp sieben Minuten schon 21 Punkte erzielt hatten (14:21). Anschließend wurde zumindest die Arbeit unter dem eigenen Korb besser, aber vorne blieb vieles Stückwerk. Immerhin erarbeiteten sich die Heidelberger zur Pause eine knappe Führung (36:35).

Der Start in die zweite Hälfte misslang, so dass sich die Falcons ein wenig absetzen konnten und vor allem im letzten Viertel stets ein paar Punkte vor den Academics lagen. Zu einem Umschwung reichte es für die Heidelberger nicht mehr, weil sie auch in der Schlussphase schlicht zu fehlerhaft agierten. Immerhin handelte es sich gestern nur um ein Testmatch gegen einen Ligakonkurrenten.