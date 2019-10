Quakenbrück. (miwi) Die Bilanz ist weiterhin lupenrein, auch wenn die Leistung auf dem Parkett nicht durchgehend gut war. Lange kontrollierten die MLP Academics Heidelberg das Spiel bei den Artland Dragons, verspielten kurz vor Schluss ihre Führung, retteten sich in die Verlängerung, ehe sie dort einen Weg fanden, die Partie zu gewinnen. Mit dem 94:88-Sieg - es war der dritte Erfolg im dritten Spiel - haben sich die Heidelberger im vorderen Tabellendrittel der 2. Basketball-Bundesliga festgespielt. "Wir haben noch einen langen Weg vor uns", sagte Trainer Branislav Ignjatovic.

In der Vorbereitung hatte Neuzugang Adam Eberhard (Foto: Thomas Disqué) überzeugt, war dann aber in den ersten zwei Pflichtspielen unter seinen Möglichkeiten geblieben. "Adam hat so viel Qualität. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er das auch in der Liga zeigt", sagte Ignjatovic zwei Tage vor dem Spiel im Artland. Der Serbe behielt recht, denn der US-Amerikaner absolvierte ein nahezu perfektes Spiel. Mit 15 Punkten (sechs von sieben aus dem Feld), neun Rebounds, vier Assists, einem Block, einem Steal und einer Effizienz von 29 stellte der Forward seine Klasse unter Beweis.

Dennoch hing der Sieg eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit am seidenen Faden, denn nach einer zwischenzeitlichen 65:48-Führung (26.) hatten die Academics die Kontrolle verloren und lagen plötzlich 77:78 hinten. Mit zwei Freiwürfen von Shyron Ely und etwas Dusel retteten sich die Heidelberger in die Verlängerung. Dort erwischten sie einen Blitzstart und gingen nach erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen von Niklas Würzner und Zamal Nixon 85:79 in Führung. Diesen Vorsprung ließen sich die Ignjatovic-Schützlinge nicht mehr nehmen.

"Die Dragons haben sich nie aufgegeben und Charakter bewiesen", lobte der Heidelberger Trainer den Gegner: "Unsere Leistung in der Offensive war gut. Dafür haben wir in der Defensive viel zu viele Lücken gehabt." Bis Mittwoch kann er mit seinen Spielern an der Weiterentwicklung arbeiten, dann steht das Heimspiel gegen die Tübingen Tigers an. Die starteten ebenfalls mit drei Siegen, es kommt also zum ersten Topspiel der jungen Saison.

Quakenbrück: Bland 16 Punkte/2 Dreier, Dunbar 15/1, Griffin 12/2, Lavrinovicius 11/2, Oehle 11, Hundt 10, Doding 10/2, Herold 3, Prasuhn, Roll.

Heidelberg: Ely 22/1, Eberhard 15/1, Jelks 13/3, Würzner 11/2, Nixon 10/2, Heyden 10, Teichmann 6, Schmitt 5/1, Trtovac 2, Liyanage.

Stenogramm: 9:17 (6.), 20:24 (1. Viertel), 30:36 (15.), 40:51 (Halbzeit), 48:65 (26.), 60:69 (3. Viertel), 67:74 (35.), 78:77 (39.), 79:79 (4. Viertel), 79:85 (42.), 88:94 (Endstand); Zuschauer: 2100.