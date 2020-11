Von Nikolas Beck

Heidelberg. So kurios der Spielverlauf zwischen den MLP Academics und den Panthers Schwenningen auch gewesen sein mag – Branislav Ignjatovic konnte er nicht überraschen. "So etwas sieht man im Basketball immer wieder", sagte der 54-jährige Heidelberger Chefcoach. Als dienstältester Trainer der Pro A habe er ähnliches bestimmt 100 mal mitanschauen müssen: Ein Halbzeit lang spielten seine Schützlinge Basketball wie aus einem Guss. "Bombastisch" nannte es der Serbe, der nicht zum Übertreiben neigt. Die Academics dominierten, führten schnell mit über 20 Punkten – und lagen sechseinhalb Minuten vor Schluss plötzlich doch zurück. "So eine hohe Führung ist immer gefährlich", sagte Manager Matthias Lautenschläger hinterher. Dass die "Akademiker" am Ende dennoch mit 90:83 (54:34) die Oberhand behielten, war gewiss eine gute Nachricht.

Die wohl beste an diesem Samstagnachmittag aber war, dass überhaupt ein Spiel stattfinden konnte.

Doch der Reihe nach: Corona hat den Spielplan der 2. Bundesliga bereits nach wenigen Wochen kräftig durcheinandergebracht. Die Tabelle gleicht nach offiziell sieben Spieltagen einem Flickenteppich. Leverkusen hat als einziges Team alle sieben Partien absolviert, Phönix Hagen beispielsweise dagegen lediglich zwei. Kurzum: Auch bei den Academics ist man froh um jedes Spiel.

Weil in der Vorwoche bereits die Partie gegen Hagen ausfallen musste und das eigentlich fürs Wochenende angesetzte Spiel in Rostock wegen dortiger Hallenprobleme ohnehin auf Dezember verschoben wurde, fragte Lautenschläger kurzerhand in Schwenningen an, ob man das für Anfang Februar geplante Duell vorziehen wolle. "Aktuell ist vor allem Flexibilität gefragt", so Lautenschläger: "Ich bin froh dass es heute geklappt hat – und nach einem Sieg natürlich umso mehr."

Erst am Donnerstag war das Heimspiel gegen die Panthers, übrigens mit Ex-Academics-Spieler Grant Teichmann im Aufgebot, fixiert. Und zu Beginn sprach alles dafür, dass Ignjatovic die kurze Vorbereitungszeit bestens genutzt hatte. Die ersten acht Zähler markierten die Hausherren, führten schnell mit 17:4 und zwangen das Trainerteam der Schwenninger, dem seit dieser Saison auch der viermalige BBL-Allstar Aleksandar Nadjfeji angehört, zu einer frühen Auszeit. "Eine grandiose erste Halbzeit", freute sich Lautenschläger über "Spielfreude pur". Alleine: Nach dem Seitenwechsel war diese wie weggeblasen. Ignjatovic hatte es kommen sehen. Unmittelbar vor Beginn habe er seine Schützlinge noch gewarnt: "Ich erwarte, dass wir 20, 25 Minuten auf einem hohen Level spielen können – vielleicht reicht das gegen Schwenningen, vielleicht nicht."

Es reichte.

Mit einer kleinen Aufstellung, in der Albert Kuppe und Shy Ely die großen Positionen einnahmen, gelang es, die Gäste am Ende in Schach zu halten. 17 Sekunden vor Schluss wurde Niklas Würzner bei einem Dreipunktewurf von Chris Frazier gefoult. Der Schwenninger war außer sich, kassierte ein Technisches Foul obendrauf. Ely traf einen, Würzner zwei Freiwürfe – und die Partie war entschieden.

Unnötig spannend gemacht? Mit einem blauen Auge davongekommen? Die Heidelberger Verantwortlichen wollten lieber das Positive in den Vordergrund rücken. "Wir haben nach zwei Wochen Pause einfach nicht den Rhythmus, die Leistung der ersten Hälfte über das gesamte Spiel zu zeigen", so Ignjatovic.

"Frenki", wie Ignjatovic seit je her genannt wird, weiß um die Schwere der Aufgabe in seinem siebten Jahr am Neckar. Nach lediglich sechs Testspielen, einer Woche Quarantäne und nun drei Heimsiegen und einer Auswärtsniederlage sei seine Mannschaft ähnlich weit, wie am Ende einer "normalen" Vorbereitung: "Man sieht immer wieder Anfänger-Fehler, aber eben auch teilweise wirklich gute Sachen." Unterm Strich sei Ignjatovic einfach "glücklich, dass wir gewonnen haben – und dass wir überhaupt spielen konnten".

Heidelberg: Geist 18 (2 Dreier), Kuppe 15 (3), Ely 14 (3), Nelson 11, Trtovac 11, McGaughey 11 (2), Würzner 6, Loh 4.

Schwenningen: Willett 21, Britt 17 (3), Frazier 16 (5), Jorch 9, Pipiras 6, Bryant 4, Teichmann 3 (1), Edwardsson 3, Mikulic 2, Niedermanner 2.

Stenogramm: 8:0 (4.), 15:4 (5.), 25:12 (1. Viertel), 36:19 (Halbzeit), 43:22 (16.), 54:34 (Halbzeit), 60:49 (24.), 69:66 (3. Viertel), 74:74 (33.), 83:76 (37.), 90:83 (Endstand).