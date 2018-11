Von Michael Wilkening

Heidelberg. Es wurde ausgelassen gefeiert, aber die Nacht haben die Basketballer der MLP Academics Heidelberg am Mittwoch nicht zum Tag gemacht. Die Vernunft obsiegte, um etwa ein Uhr machten sich Trainer und Spieler auf den Heimweg, der körperlichen Fitness wegen. "Es war eine schöne Feier", sagte Branislav Ignjatovic gestern im Rückblick auf die Hochzeit von Shyron Ely. Der Topscorer der Academics begann am Mittwoch einen neuen Lebensabschnitt und hatte dazu das komplette Team eingeladen. Vermutlich wird der US-Amerikaner am morgigen Samstag voller Euphorie in die Auswärtspartie bei den Gladiators Trier starten (20 Uhr), in der sich zeigen wird, ob die Woche für Ely und seine Mitspieler ein perfektes Ende findet.

Begonnen hatte sie am vergangenen Sonntag mit einem starken Auftritt des Flügelspielers, der 28 Punkte zum 101:79-Erfolg über die Artland Dragons beisteuerte. Offenbar war Ely ob der anstehenden Trauung beflügelt - und das Selbstvertrauen, das die gesamte Mannschaft durch den zweiten Saisonerfolg in der 2. Liga sammelte, soll helfen, um die schwere Aufgabe bei den Trierern meistern zu können.

Mit den Gladiators verbinden die Heidelberger schöne und schaurige Erinnerungen. In der vergangenen Saison lieferten sich beide Teams eine spannende Serie im Playoff-Viertelfinale. In fünf Partien setzten sich letztlich die Trierer durch, wobei die Academics bei einer 2:1-Führung im vierten Spiel die große Chance ausließen, das Halbfinale zu erreichen. Erst in den Schlusssekunden gaben sie in Trier eine Führung aus der Hand. Die starken Leistungen reichten nicht zum Weiterkommen, weil es der Ignjatovic-Fünf nicht gelang, in Trier zu gewinnen.

"Wir haben noch nie bei den Gladiators gewonnen, seit ich hier Trainer bin", berichtet der Heidelberger Coach von weniger guten Erfahrungen. Erst vor ein paar Wochen endete der negative Lauf, allerdings hatte der knappe Sieg in Trier keinen allzu großen Stellenwert, denn es handelte sich "nur" um ein Testspiel. Dennoch gibt es Hoffnung, auch ein Pflichtspiel in der Römerstadt gewinnen zu können. Mit dem gestärkten Selbstvertrauen durch den Erfolg gegen die Artland Dagons stehen die Chancen sicher etwas besser. "In dieser Liga kommt es oft auf die Tagesform an", sagt Ignjatovic.

Die Leistungsdichte ist so hoch, dass Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. Ein gutes Gefühl und die Überzeugung in die eigene Stärke sind deshalb wichtig - und natürlich die Fitness der Spieler. "Alle sind gesund", lautet die frohe Botschaft des Trainers. Und außerdem nicht zu erschöpft nach der Hochzeitsfeier von Shyron Ely.

2. Bundesliga, Samstag, 20 Uhr: Gladiators Trier - MLP Academics Heidelberg.