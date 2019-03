Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Verantwortlichen in der 2. Basketball-Bundesliga brauchen schon ein großes Blatt Papier, um darauf die Hochrechnungen über die Szenarien anstellen zu können, die der letzte Spieltag der regulären Saison hervorbringen kann.

Der Meister steht fest (Chemnitz), die sportlichen Absteiger auch (Baunach, Hanau), selbst die acht Teilnehmer an den Playoffs sind sicher - und doch herrscht noch Hochspannung. Es geht schließlich darum, wer auf den Plätzen zwei bis acht wo landet und welche Paarungen sich für das Viertelfinale der Playoffs ergeben.

"Zumindest Vierter werden"

Für die MLP Academics Heidelberg ist noch vieles denkbar. Bei einem Sieg gegen Phoenix Hagen ist es möglich, noch bis auf den zweiten Tabellenplatz zu klettern, bei einer Niederlage droht ein Absturz auf den sechsten Rang. "Wir wünschen uns alle, dass wir zumindest Vierter werden, um dem Klub das Heimrecht im Viertelfinale zu sichern", sagt Branislav Ignjatovic.

Der Coach ist mit seinem Team durch zwei knappe Niederlagen zuletzt auf den fünften Rang in der Tabelle zurückgefallen, weil die Heidelberger im Dreiervergleich mit den punktgleichen Teams aus Rostock und Nürnberg schlechter abschneiden. Gewinnen alle drei Teams am Samstag ihre Partien, bleiben die Academics auf dem fünften Platz - es sei denn, die Hamburg Towers verlieren ihr Match und sorgen dadurch für einen Vierervergleich.

Es ist selbst für Mathematiker schwer, auf Anhieb alle Konstellationen überblicken und berechnen zu können. Ignjatovic fängt deshalb erst gar nicht damit an. "Wir haben gegen alle Playoff-Teams mit Ausnahme von Rostock mindestens einmal gewonnen. Deshalb ist es nicht entscheidend, auf wen wir treffen", sagt der Serbe. Rostock würde er aber gerne aus dem Weg gehen. Nicht in erster Linie wegen der sportlichen Qualität der Seawolves, sondern wegen der anstrengenden Reisen an die Ostsee. "Aber letztlich können wir es nicht beeinflussen, weil wir nicht wissen, wie die anderen Partien ausgehen", so Ignjatovic.

Einfluss nehmen können die Heidelberger nur auf die eigene Begegnung gegen Hagen - und das letzte Heimspiel der regulären Saison soll in jedem Fall gewonnen werden. "Wir wollen mit einem guten Gefühl in die Playoffs starten, wissen aber, dass es gegen Hagen schwer wird", erklärt Ignjatovic. Am Samstag wird Niklas Würzner wegen einer Verletzung am linken Arm noch fehlen, möglicherweise fällt er auch für den Playoff-Auftakt aus. "Wir müssen abwarten, aber im Moment trainiert Niki nur individuell mit den Physiotherapeuten", berichtet der Academics-Coach.

Manager Matthias Lautenschläger machte in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken und auch darüber hinaus eifrig Werbung für das Match gegen Hagen. Er hofft, für das Finale der regulären Saison viele Zuschauer in die Halle am Olympiastützpunkt locken zu können. Die Chancen dazu stehen gut, schließlich haben die Academics ihren Zuschauerschnitt im Vergleich zur vergangenen Saison über zehn Prozent auf inzwischen knapp 970 Besucher gesteigert.

Die Zuschauerzahlen entwickeln sich zwar nicht in großen Sprüngen, dafür aber seit vier Jahren kontinuierlich nach oben. Mit einem Sieg gegen Hagen und erfolgreichen Playoffs im Anschluss wollen die Heidelberger diesen Trend weiter verstärken.

2. Bundesliga, Samstag, 19.30 Uhr: MLP Academics Heidelberg - Phoenix Hagen.