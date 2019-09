Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die Vorfreude vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison könnte bei Branislav Ignjatovic kaum größer sein. "Die Last des ersten Sieges ist von uns gefallen, deshalb freuen wir uns jetzt sehr auf Sonntag", sagt der Trainer der MLP Academics Heidelberg. Der Basketball-Zweitligist startete mit einem 79:72-Erfolg in Ehingen in die neue Spielzeit, sodass Mannschaft wie Trainer keinen übergroßen Druck mehr verspüren, wenn sie an die Partie am Sonntag um 17 Uhr gegen die Baskets Paderborn denken.

Seit Mittwoch kann Ignjatovic mit dem kompletten Kader trainieren. Zu Beginn der Woche pausierten Zamal Nixon (Bluterguss) und Stephon Jelks (Knieprobleme). Die US-Amerikaner hatten Blessuren aus der Partie in Ehingen davongetragen, konnten mittlerweile aber wieder in der Halle mitmachen, sodass die Heidelberger ohne personelle Sorgen in Richtung des Matches gegen Paderborn blicken können. "Hoffentlich honorieren die Fans die vergangene Saison", erklärt der Trainer und hofft auf eine möglichst große Kulisse gegen die Baskets. Der Sieg in Ehingen könnte ebenfalls dafür sorgen, dass noch ein paar Interessierte mehr den Weg in die Halle am Olympiastützpunkt finden.

Alle, die letztlich vor Ort sein werden, möchte Ignjatovic mit gutem, schnellem und erfolgreichem Basketball verwöhnen. Die Analyse der Partie in Ehingen habe gezeigt, dass vor allem in Sachen Geschwindigkeit eine Steigerung her muss, um die guten Schützen in gute Wurfpositionen zu bringen. Daran arbeiten Spieler und Trainer in den Tagen vor dem ersten Heimauftritt. "Wir müssen den Ball schneller bewegen", fordert Ignjatovic. Schließlich soll die Last möglichst auf viele Schultern verteilt werden. In Ehingen bedurfte es einer außergewöhnlichen Vorstellung von Shyron Ely (30 Punkte), um den ersten Erfolg der jungen Saison möglich zu machen.

Einen kleinen Vorteil erhofft sich der Coach von der Tatsache, dass die Paderborner am vergangenen Wochenende spielfrei waren und deshalb in Heidelberg vor ihrer Saisonpremiere stehen. "Wir haben schon ein Pflichtspiel absolviert, deshalb haben wir nicht mehr so viele Fragezeichen", sagt Ignjatovic. Unklar ist auch die Qualität der Baskets, auch wenn der Heidelberger Coach glaubt, dass die "Paderborner nicht mit dem Team aus dem Vorjahr vergleichbar" sind. Vor allem auf den Ausländerpositionen habe der kommende Gegner zugelegt, berichtet der Serbe.

Matthias Lautenschläger hofft ebenfalls auf eine große Kulisse zum Heimspielauftakt. Der Academics-Manager möchte möglichst viele Besucher in die Halle am Olympiastützpunkt locken und kündigt deshalb eine Überraschung an. "Es wird eine Premiere bei unseren Heimspielen sein", erklärt der Manager. "Davon kann man sich vor Ort ein Bild machen", sagt Lautenschläger und lässt bewusst offen, worum es sich bei der Neuerung handelt.

Info: 2. Bundesliga Pro A, Sonntag, 17 Uhr: Heidelberg - Paderborn.